"إحنا بشر مش حجر": صرخة أم غزاوية تطالب برؤية أولادها في أستراليا

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بدأت القصة منذ 13 عامًا، عندما توجهت السيدة ميرفت مع زوجها وأصغر أبنائها لأستراليا، بناء على طلب خالتها المريضة الطاعنة في السن المقيمة منذ فترة طويلة في أستراليا.

النقاط الرئيسية:
  • السيدة مرفت قلبها مُعلق بأولادها العالقين داخل غزة ولا تستطيع رؤيتهم وجهًا لوجه.
  • جميع الوسائل متقطعة فغزة لا مطار فيها والدخول أو الخروج منها وإليها عبر تصاريح من دول عدة.
  • مرفت الطرزي تساعد المهاجرين واللاجئين على لم شمل عائلاتهم ولكنها لا تستطيع لم شمل عائلتها.
بعد وصول السيدة مرفت الترزي إلى سيدني، وقضاء بعض الوقت في أستراليا، أعجبتها حالة السلام والهدوء مقارنة بغزة التي كما قالت: "منذ وعينا على غزة وهي في حال حرب وعدم استقرار".

 ولعل المثل العربي القائل: " طبيب يداوي الناس وهو عليل"، ينطبق على السيدة ميرفت؛ فهي تُعلم وتُدرس المهاجرين واللاجئين على اجتياز امتحان الحصول على الجنسية والمواطنة الأسترالية، وكيفية تقديم الطلبات، لكنها في الوقت ذاته لا تستطيع لم شمل أولادها، لذلك تقول: "أساعدهم لأنني أشعر بمعاناتهم". 
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السيدة مرفت الترزي الفلسطينية القادمة من غزة، قلبها مُعلق بأولادها العالقين داخل غزة ولا تستطيع رؤيتهم وجهًا لوجه منذ سنين.

فلا وجود لمطار في غزة، ودخول المدينة أو الخروج منها مليء بالعقبات والمخاطرة في ظل التوتر، خاصة وأن زوجها في مرحلة عمرية يصعب فيها الحركة والانتقال من أكثر من مدينة وأخذ الموافقات من دول عدة لدخول غزة.

وكذلك يصعب على الأولاد الحضور على أستراليا بحكم أن القانون لا يسمح، لذلك فإن العائلة مشتتة قسراً ما بين أستراليا وغزة.
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تقول السيدة مرفت: "الولد أو البنت مهما كبر الواحد فيهم يحتاج إلى لمسة أمه المباشرة، والأم كذلك تنتظر رؤية أولادها حواليها ".

 تتواصل السيدة مرفت عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاطمئنان على أولادها وأحفادها، لكنها تقول: " إنها وزوجها يحلمان بلم شمل العائلة في مكان واحد هو أستراليا".

السيدة مرفت الترزي امرأة مكافحة منذ وصولها إلى أستراليا فهي فلسطينية-أسترالية مواطنة منذ سنوات عديدة.

جاءت إلى أستراليا كلاجئة، وتعمل بحماس وشغف على مساعدة اللاجئين في رحلتهم للحصول على المواطنة والعيش الآمن في أستراليا.
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تعمل السيدة مرفت الترزي مع منظمة SydWest التي تقدم خدمات للجالية المتعددة الثقافات منذ عشر سنوات.

وتعمل مسؤولة لدعم الوافدين الجدد، عبر مساعدتهم في تقديم طلبات الحصول على المواطنة، وتقدم فصولًا تعليمية لتمكين اللاجئين من اجتياز اختبار الجنسية.
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كما أنها ومن خلال موقعها، تقدم المعلومات الهامة لتذليل الصعوبات للقادمين الجد، للتأقلم وفهم القوانين الأسترالية، بترتيب زيارات إلى البرلمان ليستوعب المهاجرون الجدد آلية الحياة البرلمانية الأسترالية.

لذلك تعتبر السيدة مرفت المفتاح لكثير من المهاجرين الذين يتوجهون لمنظمتها للحصول على دورات تدريبية، فتساعدهم للحصول على عمل، والانخراط في الحياة الاجتماعية، والتعارف بين أبناء الجالية لكسر حاجز الغربة.

وتأمل السيدة مرفت الترزي أن ينظر القانون الأسترالي ويراعي لم شمل العائلات التي تماثل حالتها. 

للاستماع لقصة السيدة مرفت الطرزي. يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى. 

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