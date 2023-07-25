"نحن ضيوفهم": ماذا يمكن تعلّمه من النموذج النيوزلندي في التعاطي مع السكان الأصليين؟

Mrs Henriette Nakhle

Lebanese Honorary Consul in New Zealand, Mrs Henriette Nakhle, the only speaker at the Annual Waitangi Rua Rautau lecture series at Papakura Marae.

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لا مستقبل لمن لا يقرأ الماضي ويستنبط العبر وها هي الجارة النيوزلندية تسير قدمًا في مسيرة شعب واحد لا يلغي حاضره ماضيه. في خضم التأرجح الداخلي في استراليا بين مؤيد ومعارض حيال مقترح تعديل الدستور لتكريس حقوق السكان الأصليين وإنشاء هيئة استشارية مستقلة ودائمة تعمل إلى جانب البرلمان الفيدرالي والحكومة لتقديم المشورة حول القضايا والقوانين التي تخص السكان الأصليين، تقف الجارة النيوزلندية سباقة في هذا الإطار مع معاهدة وايتانغي، الوثيقة التأسيسية لنيوزيلندا الذي وقّعها ممثلو التاج البريطاني وأكثر من 500 زعيم ماوري في 6 شباط/فبراير 1840. ما الذي ستبوح به القنصل الفخري في نيوزيلندا السيدة هنرييت نخله ضيفة الشرف والمتكلّمة الوحيدة في مؤتمر The Waitangi Rua Rautau السنوي حول الماوري في الماضي والحاضر؟ الإجابة في الرابط الصوتي بأعلى الصفحة.

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The Lebanese Honorary Consul in New Zealand, Mrs Henriette Nakhle, presenting her speech at the Annual Waitangi Rua Rautau lecture series at Papakura Marae.

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