"لا نريد أن نورّث اطفالنا كوكبا مريضا": المنتدى الثقافي الاسترالي العربي ينظم ندوة عن المناخ في سيدني

النقاط الرئيسية التغيرات المناخية هي بمثابة "غول يهدد العالم بأسرة"

"يستطيع الفرد احداث فرق كبير في مجال مكافحة التغيرات المناخية عبر اتباع خطوات بسيطة"

" الحرب الاخيرة اعادت العالم الى استخدام الوقود الاحفوري بقوة من جديد"

نظم المنتدى الثقافي الاسترالي العربيAustralia Arab Cultural Forum امسية ثقافية علمية يوم الاحد في ال27 من الشهر الجاري تضم محاضرة بعنوان " التغيرات المناخية وتأثيراتها على حياتنا".





هذه المحاضرة هي من اعداد وتقديم الدكتورة هبة مهتدي الباحثة في جامعة جريفيث بكوينزلاند. وتوضح الدكتورة مهتدي ان محاضرتها ستركز على العلاقة المتشابكة بين الانسان، البيئة والكوارث التي تؤثر على جودة الرعاية الصحية التي يحصل عليها.





واضافت الدكتورة مهتدي ان التغيرات المناخية هي بمثابة "غول يهدد العالم بأسرة" ولا بد من تكاتف الجهود لمواجهته. واعتبرت ان العالم قد شهد تراجعا عن الانجازات التي حققها في السنوات الاخيرة " الحرب الاهيرة اعادت العالم الى استخدام الوقود الاحفوري بقوة من جديد"





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بدورها اشارت الدكتورة اميرة عيسى رئيسة المنتدى الثقافي الاسترالي العربي الى ان هذه الفعالية تأتي في اطار جهود المنتدى في نشر الوعي والثقافة بين المجتمع "لا يمكن فصل الحالة الفكرية عن الحالة الجسدية والبيئية"





وتأتي هذه الامسية ضمن برنامج حافل من الانشطة العلمية والثقافية التي يقوم بها المنتدى بشكل مستمر. جدير بالذكر ان المنتدى يستعد لاطلاق مبادرة هامي لتوثيق وارشفة الفعاليات التي يقوم بها الكترونيا واتاحتها للجمهور.





اضغطوا على الرابط الصوتي اعلاه للاستماع الى تقرير مفصل يضم الحوار الكامل مع الدكتورة اميرة عيسى والدكتورة هبة مهتدي





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