"لدينا فرصة ان نبدأ الصوم معا وتحتفل بالعيد سويا": لماذا يختلف المسلمون في تحديد بداية شهر رمضان؟

Bango la salamu za Ramadan

"لدينا فرصة ان نبدأ الصوم معا وتحتفل بالعيد سويا": لماذا يختلف المسلمون في تحديد بداية شهر رمضان؟ Source: iStockphoto

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يرجع الاختلاف في تحديد اول يوم في شهر رمضان الى اعتماد بعض الدول والمجتعمات الاسلامية على الحسابات الفلكية لروؤية الهلال، بينما يعتمد آخرون على الرؤية الشخصية بالعين المجردة أو مناظير دقيقة، كما يفضل فريق ثالث اتباع مراجع دينية أو بلدان.

النقاط الرئيسية
  • "رؤية هلال رمضان كانت تتم بالعين المجردة في عهد بداية الاسلام ولكن الان الامر يعتمد على العلم والتكنولوجيا وعلوم الفلك"
  • عام 2016 في اجتماع عالمي ضم ممثلين من كل الدول الاسلامية استضافته تركيا تم وضع تقويم اسلامي موحد
  • الامر الان بأيدي الدول التي تملك القرار السيادي بتطبيق توصيات مؤتمر اسطنبول
يستعد المسلمون حول العالم لاستقبال شهر رمضان، الذي يعد صيامُه أحد أركان الإسلام. وفي كل عام تتجدد حالة الاختلاف في ثبوت رؤية هلال شهر رمضان الذي يعلن بظهوره  بدء الصوم.

يرجع الاختلاف في تحديد اول يوم في شهر رمضان الى اعتماد بعض الدول والمجتعمات الاسلامية على الحسابات الفلكية لروؤية الهلال، بينما يعتمد آخرون على الرؤية الشخصية بالعين المجردة أو مناظير دقيقة، كما يفضل فريق ثالث اتباع مراجع دينية أو بلدان.

ويتسائل الكثيرون كل عام، هل من الممكن ان يتفق المسلمون على بداية موحدة لشهر الصوم والاحتفال بعيد الفطر المبارك سوية؟
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هكذا يستعد المسلمون في أستراليا لاستقبال رمضان

ويقول المهندس فراس صيداوي، عضو لجنة التقويم الاسلامي في مجلس الائمة في ولاية فيكتوريا ومستشار مجلس الافتاء الاسترالي في قضايا التقويم الاسلامي إن "رؤية هلال رمضان كانت تتم بالعين المجردة في عهد بداية الاسلام ولكن الان الامر يعتمد على العلم والتكنولوجيا وعلوم الفلك"

ويضيف صيداوي "الاختلاف كان مقبولا في الماضي" معتبرا ان الاختلاف امرا طبيعيا "لكنه الان مشكلة لا يجب ان تستمر". ويشرح صيداوي ان العلماء لم يقصروا في مواكبة العلم وتم تتويج جهودهم عام 2016 في اجتماع عالمي ضم ممثلين من كل الدول الاسلامية استضافته تركيا.
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ويعلّق مستشار مجلس الافتاء الاسترالي في قضايا التقويم الاسلامي بالقول ان المجتمعين تمكنوا من تجاوز الخلافات السياسية ليضعوا تقويما اسلاميا موحدا"

ويصف صيداوي هذه الخطوة "بالتاريخية" التي جعلت من توحيد بداية الصوم للمسلمين امرا ممكنا. ويقول صيداوي إن الامر الان بأيدي الدول التي تملك القرار السيادي بتطبيق توصيات مؤتمر اسطنبول واضاف "لدينا فرصة ان نبدأ الصوم معا وتحتفل بالعيد سويا"

استمعوا في الرابط اعلاه الى اللقاء الكامل مع المهندس فراس صيداوي، عضو لجنة التقويم الاسلامي في مجلس الائمة في ولاية فيكتوريا ومستشار مجلس الافتاء الاسترالي في قضايا التقويم الاسلامي

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