د.باتريك مارديني:الحلول للأزمة اللبنانية موجودة ومتاحة ولم يفت ألأوان بعد

أكد مارديني أن الحلول موجودة ومتاحة، ليس الآن فحسب بل منذ اليوم الأول من الأزمة لكن ما ينقص لبنان هي الأرادة السياسية. وقال مارديني لأس بي أس عربي 24 إن الحل يبدأ بالتوقف عن طباعة العملة اللبنانية لأن البلاد لا يمكن أن تكمل على هذا المنوال وحذّر مارديني أن يوصل ذلك لبنان الى سيناريو مماثل للأرجنتين.مشدداًعلى ضرورة تحرير الأقتصاد اللبناني وتفكيك الأحتكارات!



وشرح د. ماريني أنه لا يجب أن نأخذ صورة خاطئة عن خطورة الوضع بسبب ما شهدته البلاد خلال الصيف لأن من ارتاد الملاهي والمطاعم هم قلة من الشعب اللبناني الى جانب المغتربين الذين جاؤوا الى لبنان لأرتباطهم العاطفي بلبنان،اما السواد الأعظم من الشعب فلم يعد يمكنه تسجيل أولادهم في المدارس ولا دفع الأقساط ولا قدرة لهم على تحمل فواتير الكهرباء.هناك فئة غير قليلة أوقفت أشتراكات المولدات.



وأضاف مارديني لا يخفى على أحد أن هناك فئة قليلة من اللبنانيين مرتاحة مادية وتعيش في بحبوحة الا أن السواد الأعظم 80% من الشعب صارت تعيش تحت خط الفقر وبات الحد الأدنى من مقومات العيش أمراً صعباً بالنسبة لها.



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