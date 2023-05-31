تعرفوا على الحيلة الغريبة التي كشفتها السلطات الأمريكية لتهريب المخدرات

ألقت السلطات الأميركية القبض على شخصين حاولا تهريب المخدرات بطريقة غريبة.





واعتقلت السلطات في ساوث كارولينا، أنتوني ميلر وسيميكا ميتشم، لمحاولتهما تهريب مخدرات عن طريق وضعها داخل بطن مزيفة تظهر المرأة كأنها حامل.





تحدثت بترا طوق الهندي عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





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