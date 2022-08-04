"الوضع سيء والناس تشتكي من غلاء المعيشة": مديرة جمعية الايمان تشرح الوضع الاقتصادي الحالي

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Project Coordinator Hayat Doughan

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قالت الناشطة الاجتماعية ومديرة جمعية الايمان السيدة حياة دوغان إن "الوضع للأسف سيء" والناس تشتكي من غلاء المعيشة والأسعار تضاعفت والفواتير ارتفعت ويحاول الانسان الاستغناء عن أشياء ولكن الراتب لم يعد كافيا.

Key Points
  • ظهرت تسريبات تقول ان منظمات المساعدات الاجتماعية قد تتعرض لاقتطاعات في التمويل
  • تنبأ وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز بإجراءات اقتصادية مشددة للأسر قبل الميزانية القادمة
  • قالت الناشطة الاجتماعية حياة دوغان إن الناس تشتكي من غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي الحالي للأسف سيء
في الوقت الذي يترقب فيه الأستراليون ما ستحمله لهم الميزانية الفيدرالية في شهر أيار/مايو المقبل، ظهرت تسريبات تقول ان منظمات المساعدات الاجتماعية قد تتعرض لاقتطاعات في التمويل. وتوقع وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز إجراءات اقتصادية مشددة للأسر قبل الميزانية القادمة.
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غلاء المعيشة في أستراليا

يأتي ذلك بعد عودة تشالمرز من واشنطن حيث شارك في قمة مجموعة العشرين وقد أتيحت له فرصة تقييم التوقعات الاقتصادية العالمية خلال العامين المقبلين. و يقول وزير الخزانة إنه على الرغم من أن الاقتصاد الأسترالي يتعرض لضغوط شديدة، بسبب الظروف العالمية، إلا أنه واثق من أنه سيكون قادرًا على اجتياز هذه الفترة الصعبة.

وقالت الناشطة الاجتماعية ومديرة جمعية الايمان السيدة حياة دوغان إن "الناس تشتكي من غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي الحالي للأسف سيء والناس تشتكي من غلاء المعيشة والأسعار تضاعفت والفواتير ارتفعت ويحاول الانسان الاستغناء عن أشياء ولكن الراتب لم يعد كافيا والحكومة لا تعمل على زيادة الرواتب."

وأضافت السيدة حياة دوغان، لبرنامج أستراليا اليوم، "الوضع الاقتصادي غير جيد. انا غير متفاجئة بالاستقطاعات لاني بحكم عملي في المجتمع مع اللاجئين كل سنة عندما يتم الاعلان عن الميزانية يكون هنالك خقض لميزانية المنظمات رغم ان الطلب على المساعدات يزيد كل سنة."

وأستدركت قائلةً "نحن ما زلنا نعيش بنعمة كبيرة مقارنة ببلدان أخرى لكن المهم الاستغناء عن أشياء غير مهمة حتى لا نغرق في الدين".
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كم وصل سعر فنجان القهوة في أستراليا بظل غلاء المعيشة؟

SBS Arabic24

04/08/202205:56
ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وجمود الرواتب وارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية، قالت تقارير مسربة ان عدداً من منظمات وجمعيات المساعدات الاجتماعية قد تتعرض لاقتطاعات في التمويل، مما أدى إلى زيادة قلق الأستراليين.

وأضاف وزير الخزانة جيم تشالمرز أن "أفضل علاج لعدم اليقين الاقتصادي العالمي هو الإدارة الاقتصادية المسؤولة هنا في الداخل، وهذا ما ستمثله ميزانية شهر أيار/مايو. ولدينا كما قلنا عدة مرات، الكثير من الأمور القادمة إلينا ولكن لدينا أيضًا الكثير من الأمور التي نقدمها. بطالة منخفضة، وارتفاع أسعار صادراتنا، ولكن الضغوط على الميزانية تزيد يوماً".

بالمقابل، طالبت لجنة استشارية شكلتها الحكومة الفيدرالية بزيادة مدفوعات سنترلنك وتخصيص مبلغ اضافي لها في ميزانية أيار/مايو. وقالت اللجنة ان المدفوعات "غير كافية".

وأوصت اللجنة وزير الخزانة جيم تشالمرز بإنفاق 34 مليار دولار في ميزانية مايو لزيادة مدفوعات الرعاية الاجتماعية مثل "جوب سيكر" والمساعدة في الإيجار.

ووجد تقرير اللجنة أن الوضع الصعب للباحثين عن عمل يمثل عائقا أمام دخول القوة العاملة حيث لا يملك الباحثون عن عمل ما يكفي من المال لتلبية "أساسيات الحياة".

المزيد في التدوين الصوتي اعلاه.

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