رجل من سيدني أصبح ثاني أكبر فائز في اليانصيب في التاريخ. فما هو المبلغ الذي حصل عليه؟

أصبح رجل من غرب سيدني ثاني أكبر فائز في اليانصيب في التاريخ بعد حصوله على جائزة Powerball تبلغ قيمتها 100 مليون دولار بالكامل.





وقد كان الرجل الفائز الوحيد في سحب Powerball الضخم ليلة الخميس والذي يعتقد أن ما يصل إلى نصف سكان أستراليا كان لديهم تذكرة مشاركة فيه.





تحدثت سناء وهيب وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



