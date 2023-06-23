رجل من سيدني أصبح ثاني أكبر فائز في اليانصيب في التاريخ. فما هو المبلغ الذي حصل عليه؟

Lottery Jackpot

Steve Morton shows his scan card for his personal selection numbers for a ticket for the Monday Powerball drawing with an annuity value of at least $1.9 billion, Monday, Nov. 7, 2022, at a convenience store in Renfrew, Pa. Source: AP / Keith Srakocic/AP

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أصبح رجل من غرب سيدني ثاني أكبر فائز في اليانصيب في التاريخ بعد حصوله على جائزة Powerball تبلغ قيمتها 100 مليون دولار بالكامل.

وقد كان الرجل الفائز الوحيد في سحب Powerball الضخم ليلة الخميس والذي يعتقد أن ما يصل إلى نصف سكان أستراليا كان لديهم تذكرة مشاركة فيه.

تحدثت سناء وهيب وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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