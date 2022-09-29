دليل الاستقرار: ما هي أنظمة تحذيرات الطوارئ وتصنيفات مخاطر الحريق في أستراليا وكيف يجب أن تستجيب لها؟

Highlights قامت أستراليا مؤخرا بتحديث وتبسيط انظمة الإنذار في حالات الطوارئ وتصنيفاتها لمخاطر الحرائق ، وأدخلت نظاما وطنيا متدرجا

تتشابه تصنيفات مخاطر الحريق وأنظمة التحذيرات في حالات الطوارئ ، ولكنها تُستَخدم في المراحل المختلفة لحالات الطوارئ والمخاطر المختلفة

أكثر من 30 خدمة دعم طوارئ في الولايات والمقاطعات في البلاد عملت معًا لإيجاد نهج منسق للتواصل والاستعداد والاستجابة بشكل أفضل لتزايد وتيرة وشدة الكوارث الطبيعية

يتم استخدام نظام الإنذار الأسترالي لوصف شدة حالة طوارئ أو حادث يقع بالفعل

في كانون أول ديسمبر 2019 ، تصدرت أستراليا عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم لحرائق الغابات الكارثية التي دمرت البلاد خلال "الصيف الأسود ".





وبعد أسابيع فقط من احتراق النيران بمساحات شاسعة من الأراضي ، كانت بعض نفس المجتمعات المتضررة من الحرائق تعاني من الفيضانات، حيث تسببت الأمطار والعواصف الشديدة في ارتفاع مناسيب المياه في الأنهار.



Source: AAP روب ويب الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني لخدمات الإطفاء والطوارئ في أستراليا ونيوزيلندا (AFAC) يقول إن أكثر من 30 خدمة دعم طوارئ في الولايات والمقاطعات في البلاد عملت معًا لإيجاد نهج منسق للتواصل والاستعداد والاستجابة بشكل أفضل لتزايد وتيرة وشدة الكوارث الطبيعية.





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وقامت أستراليا مؤخرا بتحديث وتبسيط انظمة الإنذار في حالات الطوارئ وتصنيفاتها لمخاطر الحرائق ، وأدخلت نظاما وطنيا متدرجا.





وذلك لضمان فهم كل من وكالات الاستجابة للطوارئ والمجتمع ككل لما تعنيه كل فئة من فئات المخاطر ومعرفة كيفية الاستجابة في حالة وقوع كارثة طبيعية ، بغض النظر عن الموقع.





تم إدخال نظام الإنذار الأسترالي في جميع أنحاء البلاد في كانون أول ديسمبر 2020 وهو مقسم إلى ثلاث فئات مرمزة بالألوان.



المعتدل (أخضر): خطط واستعد ا لعالي (الأصفر) استعد وتصرف الشديد (برتقال): اتخذ خطوة الان وأحم حياتك وممتلكاتك الكارثي (أحمر): لنجاتك غادر مناطق الحريق

تتشابه تصنيفات مخاطر الحريق وأنظمة التحذيرات في حالات الطوارئ ، ولكنها تُستَخدم في المراحل المختلفة لحالات الطوارئ والمخاطر المختلفة.





وتشرح فيونا دونستان ، المديرة الوطنية للمشاركة المجتمعية في مكتب الأرصاد الجوية (BOM) ، الاختلافات





وعلى النقيض من ذلك ، يتم استخدام نظام الإنذار الأسترالي لوصف شدة حالة طوارئ أو حادث يقع بالفعل. وهو يستخدم لأنواع كثيرة من الكوارث الطبيعية ، وليس فقط للحرائق.





إلا أنه بدأ العمل بنظام تصنيف مخاطر الحرائق الذي تم تنقيحه حديثًا في أيلول سبتمبر 2022 وله أربع فئات مشابهة تحمل ألوانا مختلفة.





ويوضح روب ويب هذا النظام الجديد.



Strong winds fan Vic bushfires. Source: AAP إليزابيث غوه هي متطوعة منذ فترة طويلة في دائرة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز. وهي تقول إن فهم هذه التنبيهات أمر حيوي.





ويجمع النظام الجديد لتقييم أخطار الحرائق بين أحدث العلوم والبيانات التي جمعتها مختلف وكالات الاستجابة لحالات الطوارئ ومكتب الأرصاد الجوية.





يقول السيد ويب إن النظام الجديد يأخذ في الاعتبار الأنواع المتنوعة من المناخ والغطاء النباتي الموجودة في أجزاء مختلفة من البلاد.



Natural disasters in Australia Source: AAP

الفئة الأولى من نظام تصنيف مخاطر الحريق هي "معتدلة" وهي خضراء اللون. هذا يعني أنه حان الوقت "للتخطيط والاستعداد ". الفئة التالية هي "عالية" ، وهي صفراء وتعني "كن مستعدًا للتصرف".

يقول السيد ويب خلال التقييمات الخضراء والصفراء ، يتم تشجيع المجتمعات على البحث عن معلومات حول الظروف الجوية والبقاء على اتصال بخدمات الطوارئ المحلية للحصول على التحديثات.



Examples of the three-tiered Australian Warning levels. أعلى فئتين في التصنيف هما "شديد" ، وهو برتقالي ، و "كارثي" ، وهو أحمر.





يوضح السيد ويب أن المستوى "الأقصى" يعني أنه يجب عليك التصرف على الفور لحماية حياتك وممتلكاتك. فيما تعني فئة "كارثية" أو ذات اللون الأحمر أنك بحاجة إلى مغادرة منطقة خطر حرائق الغابات للبقاء على قيد الحياة.



يقول السيد ويب إن خطة النجاة من حرائق الغابات وكيفية رد فعلك ستعتمد على ظروفك الخاصة.





في حين أن بعض المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا عرضة للحرائق خلال الأشهر الحارة ، فإن أجزاء أخرى من البلاد ، مثل الشمال ، تعاني من الحرائق خلال فصل الشتاء.



للمزيد من المعلومات:

في حالة الطوارئ اتصل بثلاثة أصفار (000)





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