ما هي التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ على بطاقة الكومنولث الصحية لكبار السن؟

النقاط الرئيسية: أعلنت الحكومة زيادة على حدود الخل لبطاقة الكومنولث الصحية لكبار السن.

هذه البطاقة يحصل عليها من بلغوا سن التقاعد ولا يتلقون أي دفعات من سنترلنك.

أفضل طريقة للتقدم هي من خلال موقع Mygov.

تحدثت السيدة رابية شحروق، مسؤولة خدمات المعلومات المالية في سنترلنك Services Australia إلى أس بس أس عربي 24 حول هذه التغييرات مشيرة إلى أن هذه البطاقة يستفيد منها الأشخاص الذين بلغوا عمر معاش السن Age Pension ولا يحصلون على أي دفعات من سنترلنك.





لذا شددت السيدة رابية على ضرورة أن يبلغهؤلاء الأشخاص عن دخلهم الضريبي بصورة صحيحة ما يشمل أي مصادر دخل أخرى كمعاش الإدخار التقاعدي أو أي استثمارات.



Many migrants don't realise that they could be eligible for a Seniors Health Card, says Jyoti Aujla from DHS Source: Supplied فسرت السيدة رابية الزيادات التي حصلت على الدخل السنوي والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 4 تشرين الثاني/ نوفمبر على الشكل التالي:





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- 90 ألف دولار سنوياً إذا كنت عازباً (سابقًا 61284 دولارًا)



- 144000 دولار سنوياً للأزواج المشتركين (سابقاً 98054 دولاراً)



- 180 ألف دولار في السنة للأزواج المنفصلين بسبب المرض أو الرعاية المؤقتة أو السجن (سابقاً 122568 دولار).



اما عن طريقة التقديم، فقد قالت السيدة رابية أن أبسط طريقة للتقدم هي عبر الإنترنت من خلال myGov. وفي حال كان الشخص لا يملك حساباً، فيمكنه إنشاء حساب وربطه بـ Centrelink وما عليه سوى اتباع التعليمات الموجودة على my.gov.au





أما في حال كانت لديه مشكلة في التقدم عبر الإنترنت، فيمكن الاتصال على الرقم 132300. وإذا كان بحاجة إلى مترجم فوري، يمكن أن يسأل عند الاتصال وسيتم العمل على ترتيب واحد مجاناً.





يتم عادة تقييم الطلبات من قبل سنترلنك اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب أو التاريخ الذي تصبح في الشخص مؤهلاً.



كما يمكن تقديم الطلب بما يصل إلى 13 أسبوعاً قبل أن يصبح الشخص مؤهلاً، إلا أنه لا يتم تقييمه إلا حين يبلغ عمر معاش السن.





أما عن الامتيازات التي يحصل عليها كبار السن، فقد قالت السيدة رابية أنه بموجب هذه البطاقة يحصلون على رعاية صحية بأسعار أقل وأبرزها شراء الأدوية وخصومات أخرى إذا كانوا في سن التقاعد.



كما يمكن زيارة الموقع الإلكتروني (servicesaustralia.gov.au) والبحث عن Concession and health care cards، لإيجاد ما تقدمه كل ولاية لحاملي هذه البطاقة.





على سبيل المثال يمكن لحاملي هذه البطاقة من سكان نيو ساوث ويلز التقدم للحصول على دفعة Energy Rebate والتي تبلغ 200 دولار لكل شخص من خلال موقع Services NSW.





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