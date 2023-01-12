لنحكِ عن المال

ما هي أهم قرارات العام الجديد المالية التي يجب أن تحققها في أستراليا؟

لنحكِ عن المال

New Year’s Resolutions

New Year’s Resolutions Credit: http://www.luhrsen.com

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نشر في: 12/01/2023 11:00am
By Maram Ismail
المصدر: SBS

تستعرض هذه الحلقة من بودكاست لنحكِ أبرز وأهم قرارات العام الجديد المالية، التي يجب أن تأخذها في عين الاعتبار للابتعاد عن المآزق المالية.

نشر في: 12/01/2023 11:00am
By Maram Ismail
المصدر: SBS
يقول المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله يجب أن نبدأ السنة الجديدة بوضع ميزانية دقيقة للدخل والمصروفات الثابتة والمتغيرة والالتزام بها.

ويجب الالتزام بسداد الديون ذات الفوائد المرتفعة، وخاصة ديون بطاقات الائتمان التي تصل الفائدة عليها إلى ٢٠٪.

ويضيف عبدالله، يمكن البدء من احصاء جميع الديون، وأسعار الفائدة عليها.

"ابدأ بتسديد الديون ذات المبالغ الصغيرة، أو الديون ذات الفوائد الأعلى. بالإضافة إلى ديون Buy Now Pay Later".
اقرأ المزيد

كيف يمكن للمرأة أن تتجنب الوقوع في مصيدة العنف المالي من الشريك؟

جميع المعلومات الواردة في هذه الحلقة هي على سبيل المعلومات العامة فقط وليس نصيحة خاصة.

ويمكن أيضا البحث عن عروض تحويل الرصيد المجانية من بطاقة ائتمانية إلى أخرى من بنك منافس. إذ قد تحصل على معدل فائدة اقل.

"ولكن يجب الانتباه إلى شروط ورسوم البطاقة الجديدة".

وبعد التخلص من الديون، يمكن المحاولة للبدء بادخار بعض من المال وإعطاء هذا الروتين أولوية في نهاية كل شهر.

"ضع مبلغا محددا وفترة زمنية محددة للادخار لتساعد نفسك على الالتزام بالهدف".

وينصح عبدالله أيضا بتأسيس صندوق للطوارئ. وهو الذي يحتوي على مبلغ احتياطي يكفي لفترة ما بين 3-6 أشهر من نفقات المعيشة.

ولايزال امتلاك المنزل بمثابة الحلم الأول للأستراليين، ويعتبر من أفضل الطرق لجمع الثروة. وتأمين الحياة ما بعد التقاعد بالإضافة للسوبر.

وبالحديث عن السوبر أو صندوق الادخار التقاعدي، ينوه عبدالله إلى امكانية الالتزام بزيادة مبالغ المساهمة الطوعية فيه، للاستفادة منها في المستقبل.

للمزيد من التفاصيل، يمكن الاستماع إلى الحلقة كاملة عبر الضغط على الملف الصوتي المرفق أعلاه.
اقرأ المزيد

بشرى سارّة لمن يحتفظون بمدخرات في حساباتهم البنكية الأسترالية

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل
وأندرويد.


شارك

Latest podcast episodes

Woman shopping in vintage clothing shop

كيف تحصل على أفضل الأسعار عند بيع أغراضك المستعملة في أستراليا؟

Government announces travel bans for welfare debt dodgers.

كيف يمكن أن تحصل على تخفيض في سعر تذكرة سفرك داخل وخارج أستراليا؟

saving_your_earnings_-_getty.jpg

بشرى سارّة لمن يحتفظون بمدخرات في حساباتهم البنكية الأسترالية

On Line Shopping

ملايين الأستراليين سيلجأون إلى الاقتراض لتمويل هدايا ونشاطات عيد الميلاد 2022