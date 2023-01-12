ما هي أهم قرارات العام الجديد المالية التي يجب أن تحققها في أستراليا؟

يقول المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله يجب أن نبدأ السنة الجديدة بوضع ميزانية دقيقة للدخل والمصروفات الثابتة والمتغيرة والالتزام بها.





ويجب الالتزام بسداد الديون ذات الفوائد المرتفعة، وخاصة ديون بطاقات الائتمان التي تصل الفائدة عليها إلى ٢٠٪.





ويضيف عبدالله، يمكن البدء من احصاء جميع الديون، وأسعار الفائدة عليها.





"ابدأ بتسديد الديون ذات المبالغ الصغيرة، أو الديون ذات الفوائد الأعلى. بالإضافة إلى ديون Buy Now Pay Later".



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جميع المعلومات الواردة في هذه الحلقة هي على سبيل المعلومات العامة فقط وليس نصيحة خاصة.





ويمكن أيضا البحث عن عروض تحويل الرصيد المجانية من بطاقة ائتمانية إلى أخرى من بنك منافس. إذ قد تحصل على معدل فائدة اقل.





"ولكن يجب الانتباه إلى شروط ورسوم البطاقة الجديدة".





وبعد التخلص من الديون، يمكن المحاولة للبدء بادخار بعض من المال وإعطاء هذا الروتين أولوية في نهاية كل شهر.





"ضع مبلغا محددا وفترة زمنية محددة للادخار لتساعد نفسك على الالتزام بالهدف".





وينصح عبدالله أيضا بتأسيس صندوق للطوارئ. وهو الذي يحتوي على مبلغ احتياطي يكفي لفترة ما بين 3-6 أشهر من نفقات المعيشة.





ولايزال امتلاك المنزل بمثابة الحلم الأول للأستراليين، ويعتبر من أفضل الطرق لجمع الثروة. وتأمين الحياة ما بعد التقاعد بالإضافة للسوبر.





وبالحديث عن السوبر أو صندوق الادخار التقاعدي، ينوه عبدالله إلى امكانية الالتزام بزيادة مبالغ المساهمة الطوعية فيه، للاستفادة منها في المستقبل.





للمزيد من التفاصيل، يمكن الاستماع إلى الحلقة كاملة عبر الضغط على الملف الصوتي المرفق أعلاه.



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