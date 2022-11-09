ثلاثة منازل من أصل خمسة بيعت: ماذا تخبرنا نتائج مزاد برنامج The Block عن سوق العقارات الأسترالي؟

النقاط الرئيسية بدأ تصوير The Block في مارس 2022 ولكن وبحلول الوقت الذي وصلت فيه المنازل إلى المزاد في نوفمبر الحالي كانت الصورة قد تغيرت

فلقد تم بيع ثلاثة من اصل خمسة منازل معروضة للبيع بينما حقق اثنان من الثلاثة المباعة أرباحًا ضئيلة نسبيًا

"ان الاوان لاعادة النظر في التوقعات المتعلقة بالسعر الذي سيحصل عليه ومواكبة السوق الذي اصبح بوضوح يميل لجهة المشتري"

حذر خبراء عقاريون من أن النتيجة الصادمة لمزادات برنامج تلفزيون الواقع The Block تكشف عن المشاكل العميقة التي تواجه سوق الإسكان الأسترالي الأوسع. فلقد تم بيع ثلاثة من اصل خمسة منازل معروضة للبيع بينما حقق اثنان من الثلاثة المباعة أرباحًا ضئيلة نسبيًا. تم شراء العقارات الثلاثة التي تم بيعها من قبل المشتري الوحيد ، رائد أعمال تكنولوجيا المعلومات المقيم في ملبورن داني واليس.





وقالت إليزا أوين ، رئيسة الأبحاث في CoreLogic Australia: "مثلت مزادات The Block العديد من الديناميكيات المثيرة للاهتمام حول واقع سوق العقارات ، وطبيعة الطلب على المنازل ".





وقالت أوين إنه على الرغم من أن هذه المنازل معروضة بشكل جميل ومبنية بشكل جيد ، فمن الواضح أنه حتى المساكن المتميزة قد تأثرت بظروف أسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض ثقة المستهلك.





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ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد "المنازل التي تفوق اسعارها المليون ونصف كانت الاكثر تضررا مع ارتفاع الفائدة" وهذا يرجع الى صعوبة الحصول على قرض مناسب ومن ثم تسديده بالفائدة الحالية.





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ويشير عربيد إلى أن The Block بدأ التصوير في مارس 2022 ولكن وبحلول الوقت الذي وصلت فيه المنازل إلى المزاد في نوفمبر الحالي كانت الصورة قد تغيرت " ارتفعت معدلات الفائدة لسبعة اشهر على التوالي وزادت من 0.1 الى 2.85 "





وينصح عربيد الراغبين في بيع منازلهم الان الى الاستفادة من الدروس التي قدمها برنامج The Block "ان الاوان لاعادة النظر في التوقعات المتعلقة بالسعر الذي سيحصل عليه ومواكبة السوق الذي اصبح بوضوح يميل لجهة المشتري"





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