تعرفوا على أبطال السلسلة الجديدة من "تعلم الانكليزية" التي تطلقها الأس بي أس قريباً

20230314_SBS_Learn_English-7388.jpg

Source: Supplied

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

ستطلق الأس بي أس هذا الشهر سلسلة جديدة من تعلم اللغة الانجليزية Learn English وهي عبارة عن ست مقاطع فيديو ولكن هذه المرة بطريقة مبتكرة وكوميدية.

Key Points
  • لعب سلامة دور زياد وهو مهاجر لبناني وصل إلى أستراليا مع زوجته ليلى وسكنا في منزل عمه ويحاولان الاندماج بالمجتمع ويجدان صعوبة مع اللغة الانكليزية.
  • الدور الذي لعبته مادلين أثر بها كثيراً إذ ذكرها بأهلها وأجدادها الذين هاجروا إلى أستراليا قديماً وخاضوا نفس التجربة.
  • الرسالة من هذه السلسة بحسب مادلين هو إظهار الشجاعة التي يتحلى بها المهاجر الجديد وتمسكه بثقافته. إضافة إلى الدور التعليمي الذي تلعبه هذه السلسة.
شارك الممثل الكوميدي أنطوني سلامة والممثلة ماديلين ماري دونا في السلسلة الجديدة من تعلم اللغة العربية التي ستطلقها الأس بي أس هذا الشهر.

وسلامة لم يلعب فقط دوراً تمثيلياً في هذه السلسلة بل شارك أيضاً في كتابة النص مع المخرج جيمس هاكير والكاتب شايان:
vlcsnap-2023-05-16-12h21m26s323.png
Source: SBS
فيقول سلامة:" صحيح بأن التمثيل والوقوف أمام الكاميرا هو بالأمر الممتع ولكن أن تشارك أيضاً في ولادة العمل وعملية الابتكارفهو شعور آخر".
اقرأ المزيد

السيدة رباب الصدر من سيدني: لو كان الإمام موسى الصدر موجوداً لما وصل لبنان إلى ما هو عليه اليوم

لعب سلامة دور زياد وهو مهاجر لبناني وصل إلى أستراليا مع زوجته ليلى وسكنا في منزل عمه، ويحاولان الاندماج بالمجتمع ويجدان صعوبة مع اللغة الانكليزية.

وفي حديث مع سلامة قال بأن دور زياد كونه رجل كسول يتكل على زوجته ذكّره بعض الشيء بنفسه إذ أنه يحب أيضاً الاسترخاء والراحة.
vlcsnap-2023-05-16-12h15m39s395.png
Source: SBS
واعتدنا على نوع الكوميديا الاجتماعية الذي يستخدم الفكاهة والسخرية للتعبير عن قضايا اجتماعية وسياسية، ولكن في هذه السلسة يتم استخدام الكوميديا كوسيلة للتعلم، ويرى سلامة أنها ستنجح فالناس تحب الضحك وبالطبع سيتمكنون من جذب انتباههم.

وكان لنا أيضاً حديثاً مع الممثلة مادلين ماري دونا التي لعبت دور ليلى في هذه السلسة وهي مهاجرة لبنانية جديدة وصلت إلى أستراليا وكانت متحمسة جداً لبدء حياتها في هذا البلد. وقالت مادلين أن أكثر ما أحبته في هذه الشخصية هو الاصرار الذي تتحلى به ليلى وسعيها الدائم إلى الاستمتاع بما تقوم به.
1B3A1683.JPG
Source: Supplied
اقرأ المزيد

"هي الحل لأزمة الاسكان وستحول سيدني لمدينة عالمية": حكومة نيوساوث ويلز تدعو لبناء مزيد من الشقق السكنية

وتضيف مادلين أن هذا الدور الذي لعبته أثر بها كثيراً إذ ذكرها بأهلها وأجدادها الذين هاجروا إلى أستراليا قديماً وخاضوا نفس التجربة.

وعن تجربتها مع الممثلين تقول مادلين أنها اسمتعت جداً بالعمل معهم وبالأخص مع أنطوني سلامة فقد نشر روح الفرح والفكاهة بينهم خلال التصوير.
20230314_SBS_Learning_English_Behind_The_Scenes-1865.jpg
Source: Supplied
والرسالة من هذه السلسة بحسب مادلين هو إظهار الشجاعة التي يتحلى بها المهاجر الجديد وتمسكه بثقافته. إضافة إلى الدور التعليمي الذي تلعبه هذه السلسة.

وتأثرت مادلين بالتحديات التي يواجهها المهاجر عند وصوله إلى بلد جديد من صعوبة عثوره على عمل إلى تأمين منزل وغيرها.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل
 
وأندرويد.
شارك

الأكثر متابعة

12:21
Robots and Artificial Intelligence.

'آلات قادرة على اتخاذ القرار': هكذا ينافس الذكاء الاصطناعي الإنسان ويهدد الوظائف

The Reserve Bank of Australia has decided to lift the official cash rate.

مصرف الاحتياط يرفع الفائدة مجدداً والضغوط تزداد على أصحاب القروض

06:56
Reserve Bank

'وظيفة واحدة لن تكفي لدفع الفواتير': كيف سيتأثر الأستراليون برفع أسعار الفائدة؟

13:19
HECS.jpg

شهادات من فم الطلاب: 'سأتخرج مع دين يبلغ 76 ألف دولار والقرض الجامعي حقق حلمي'

15:33
IMG-20230607-WA0052.jpg

السيدة رباب الصدر من سيدني: لو كان الإمام موسى الصدر موجوداً لما وصل لبنان إلى ما هو عليه اليوم

People seated in an outdoor area at a cafe.

أزمة تكلفة المعيشة تلقي بظلالها: هل أصبح الزبائن في أستراليا مطالبين بدفع البقشيش؟

09:16
thumbnail_Image (2).jpg

لماذا هيمن الحزن على مواضيع مسابقة القصة القصيرة في سيدني؟

09:43
Jail

'أشبه بالموت البطيء': سيدات مصريات خلف القضبان بسبب الديون والضائقة الاقتصادية

Latest podcast episodes

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 08/06/2023

JUNIOR LANDCARE

"ابني يجلس على الأرض في الفصل": هل المدارس في شمال وغرب سيدني قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب؟

Family law concept. Family Paper and Judge gavel on the table

كيف يمكنك التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن قضايا الأبوة والأمومة بعد الانفصال في أستراليا؟

Job Vacancy Sign

"450 طلب": هل يضطر المهاجرون واللاجئون لبذل جهود إضافية لدخول سوق العمل في أستراليا؟