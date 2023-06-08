تعرفوا على أبطال السلسلة الجديدة من "تعلم الانكليزية" التي تطلقها الأس بي أس قريباً

Key Points لعب سلامة دور زياد وهو مهاجر لبناني وصل إلى أستراليا مع زوجته ليلى وسكنا في منزل عمه ويحاولان الاندماج بالمجتمع ويجدان صعوبة مع اللغة الانكليزية.

الدور الذي لعبته مادلين أثر بها كثيراً إذ ذكرها بأهلها وأجدادها الذين هاجروا إلى أستراليا قديماً وخاضوا نفس التجربة.

الرسالة من هذه السلسة بحسب مادلين هو إظهار الشجاعة التي يتحلى بها المهاجر الجديد وتمسكه بثقافته. إضافة إلى الدور التعليمي الذي تلعبه هذه السلسة.

شارك الممثل الكوميدي أنطوني سلامة والممثلة ماديلين ماري دونا في السلسلة الجديدة من تعلم اللغة العربية التي ستطلقها الأس بي أس هذا الشهر.





وسلامة لم يلعب فقط دوراً تمثيلياً في هذه السلسلة بل شارك أيضاً في كتابة النص مع المخرج جيمس هاكير والكاتب شايان:



Source: SBS فيقول سلامة:" صحيح بأن التمثيل والوقوف أمام الكاميرا هو بالأمر الممتع ولكن أن تشارك أيضاً في ولادة العمل وعملية الابتكارفهو شعور آخر".



لعب سلامة دور زياد وهو مهاجر لبناني وصل إلى أستراليا مع زوجته ليلى وسكنا في منزل عمه، ويحاولان الاندماج بالمجتمع ويجدان صعوبة مع اللغة الانكليزية.





وفي حديث مع سلامة قال بأن دور زياد كونه رجل كسول يتكل على زوجته ذكّره بعض الشيء بنفسه إذ أنه يحب أيضاً الاسترخاء والراحة.



Source: SBS واعتدنا على نوع الكوميديا الاجتماعية الذي يستخدم الفكاهة والسخرية للتعبير عن قضايا اجتماعية وسياسية، ولكن في هذه السلسة يتم استخدام الكوميديا كوسيلة للتعلم، ويرى سلامة أنها ستنجح فالناس تحب الضحك وبالطبع سيتمكنون من جذب انتباههم.





وكان لنا أيضاً حديثاً مع الممثلة مادلين ماري دونا التي لعبت دور ليلى في هذه السلسة وهي مهاجرة لبنانية جديدة وصلت إلى أستراليا وكانت متحمسة جداً لبدء حياتها في هذا البلد. وقالت مادلين أن أكثر ما أحبته في هذه الشخصية هو الاصرار الذي تتحلى به ليلى وسعيها الدائم إلى الاستمتاع بما تقوم به.



Source: Supplied

وتضيف مادلين أن هذا الدور الذي لعبته أثر بها كثيراً إذ ذكرها بأهلها وأجدادها الذين هاجروا إلى أستراليا قديماً وخاضوا نفس التجربة.





وعن تجربتها مع الممثلين تقول مادلين أنها اسمتعت جداً بالعمل معهم وبالأخص مع أنطوني سلامة فقد نشر روح الفرح والفكاهة بينهم خلال التصوير.



Source: Supplied والرسالة من هذه السلسة بحسب مادلين هو إظهار الشجاعة التي يتحلى بها المهاجر الجديد وتمسكه بثقافته. إضافة إلى الدور التعليمي الذي تلعبه هذه السلسة.





وتأثرت مادلين بالتحديات التي يواجهها المهاجر عند وصوله إلى بلد جديد من صعوبة عثوره على عمل إلى تأمين منزل وغيرها.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



