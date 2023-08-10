هل يعرف جوجل عنكم معلومات "محرجة"؟

Google.jpg

Credit: Firmbee.com/Unsplash

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

خسرت شركة جوجل معركة قضائية لإسقاط دعوى قضائية تتهمها بانتهاك خصوصية ملايين الأشخاص من خلال تتبع استخدامهم للإنترنت.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيفون غونزاليس روجرز إنها لم تجد ما يثبت أن المستخدمين وافقوا على السماح لجوجل بجمع معلومات عما شاهدوه على الإنترنت.

وقال المدعون إن جوجل حصل على معلومات عن أصدقائهم وهواياتهم وأطعمتهم المفضلة وعادات التسوق "والأشياء التي يحتمل أن تكون محرجة" التي يبحثون عنها.

تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

شارك

الأكثر متابعة

Dark,Gray,Office,Lobby,With,A,Concrete,Floor,,Loft,Windows

Omar came to Australia as a refugee. Now he's helping police better engage with Middle Eastern newcomers

11:55
WhatsApp Image 2023-08-09 at 9.41.19 AM.jpeg

مهرجان الجواهري العاشر يجمع الأدب والشعر والرسم والموسيقى في احتفالية رائعة

13:17
Dark Web

'مكان بشع تحصل فيه فظاعات كثيرة': الشرطة الأسترالية تفكك شبكة تستغل الأطفال جنسيا

زوج من الأيدي التي ترتدي قفازات زرقاء تحمل عينتين من الفطر

كيف تتعرفون على الفطر السام؟

BIKIES ARREST NSW

اعتقال المئات في حملة للشرطة الأسترالية على عصابات البايكيز

A group of men lighting a rainbow flag on fire

العراق يحظر استخدام مصطلح 'المثلية' ويستبدله بعبارة 'الشذوذ الجنسي'

08:10
SG Improving English - letters

هل تعاني من ضعف لغتك الإنجليزية: إليك خطوات سهلة لتعزيز مهاراتك

PENNY WONG PRESSER

الحكومة الأسترالية تنوي العودة لاستخدام مصطلح 'الأراضي الفلسطينية المحتلة' والمعارضة تنتقد

Latest podcast episodes

tax.jpeg

لماذا وجد البعض أنفسهم مدينين لمكتب الضرائب هذا العام بدلا من الحصول على عوائد ضريبية؟

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 10/8/2023

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار الولايات المتحدة الأمريكية في أسبوع 10/8/2023

cc

"خطوة في الاتجاه الصحيح": وزير فلسطيني يشيد بتصريحات وونغ حول "عدم شرعية" المستوطنات الإسرائيلية