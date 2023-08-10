هل يعرف جوجل عنكم معلومات "محرجة"؟

خسرت شركة جوجل معركة قضائية لإسقاط دعوى قضائية تتهمها بانتهاك خصوصية ملايين الأشخاص من خلال تتبع استخدامهم للإنترنت.





وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيفون غونزاليس روجرز إنها لم تجد ما يثبت أن المستخدمين وافقوا على السماح لجوجل بجمع معلومات عما شاهدوه على الإنترنت.





وقال المدعون إن جوجل حصل على معلومات عن أصدقائهم وهواياتهم وأطعمتهم المفضلة وعادات التسوق "والأشياء التي يحتمل أن تكون محرجة" التي يبحثون عنها.





تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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