ما هو تاريخ الحروب الأسترالية ولماذا لم يتم الإعتراف به حتى هذا اليوم؟

تحذير: تحتوي هذه المقالة وحلقة البودكاست على إشارات إلى العنف الذي يمكن أن تضايق بعض الناس.

عندما وصل الكابتن جيمس كوك لأول مرة إلى شواطئ ما يعرف الآن باسم أستراليا، أطلق على هذه الأرض الشاسعة اسم "تيرا نوليوس"، أي "أرض لا أحد". في الواقع، كانت هذه الجزيرة موطنًا للمئات من الشعوب والعشائر المختلفة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، مئات الآلاف من الشعوب الأصلية الذين تم اعتبارهم على الفور "رعايا" للتاج البريطاني.





كان هذا الأمر بمثابة الفتيل لاندلاع حروب الحدود والصراعات الوحشية بين الشعوب الأصلية والمستوطنين ,التي شكلت بدايات أستراليا. لكننا بدأنا للتو بالتعرف على هذا التاريخ المروع.





أصدرت المخرجة راشيل بيركنز وهي سيدة من Arrernte and Kalkadoon ذات التراث الأوروبي سلسلة وثائقية تشرح بالتفصيل طبيعة نضال السكان الأصليين في الدفاع عن أرضهم ضد المستوطنين البريطانيين.



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هذه هي الحروب التي تم خوضها في أستراليا والتي كونت حقاً الدولة الأسترالية الحديثة. Rachel Perkins, Filmmaker

اندلعت الحروب الأسترالية في جميع أنحاء القارة منذ وصول الأسطول الأول في عام 1788 وحتى منتصف الثلاثينيات، ولكن لم يتم تدريس هذه النزاعات في المدرسة أو حتى الاعتراف بها كحرب حتى أواخر القرن العشرين.





يعد البروفيسور هنري رينولدز أحد أكثر المؤرخين احتراماً في أستراليا إلى جانب خبرته في الحرب. وعندما بدأ تدريس التاريخ في عام 1966، لم يكن هناك أي ذكر تقريبًا للسكان الأصليين في كتب التاريخ.





يقول رينولدز، "لقد ذُكر السكان الأصليون مرتين فقط بشكل عابر، ولم يتم إدخال هذا الأمر في الفهرس".





شاهد المقطع الدعائي لسلسلة The Australian Wars:



يقول البروفيسور رينولدز إن هذا يرجع جزئياً إلى أن حروب الحدود لم يكن يُنظر إليها في منتصف القرن العشرين على أنها حرب واسعة النطاق، لأن الصراع كان أقرب إلى حرب العصابات.





كان الرأي السائد أنه كان صراعاً صغيراً ومبعثراً بحيث لا يمكن اعتباره بنفس خطورة الحرب. ولم يكن هناك زي رسمي، ولا جنود يسيرون ... لم تكن هناك أبداً تشكيلات كبيرة ومعارك بالمعنى الكلاسيكي، ولكن مع ذلك، من الواضح أنها كانت شكلاً من أشكال الحرب".





ويوافق المؤرخ الدكتور نيكولاس كليمنتس، وهو خبير آخر في حروب الحدود الأسترالية رأي البروفسور رينولدز إذ يقول إن هذا المفهوم الخاطئ هو نتيجة الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين غيرتا الطريقة التي كان يُنظر بها إلى الحرب.





ومع ذلك، فإن هذه الأنواع من الحروب واسعة النطاق غير اعتيادية في تاريخ البشرية.





ويشرح الدكتور كليمنتس، "لقد عرفوا أنها حرب حينئذٍ. لقد أشارت جميع الوثائق الاستعمارية على أنها صراع، ولكن في القرنين العشرين والحادي والعشرين، تلاشت هذه الرؤية. وأعتقد أن هناك أيضاً بعض الأسباب السياسية الكامنة وراء عدم تمكن الكثير من الناس من اعتبارها حرباً".



Frontier conflicts took place across the nation. Source: Supplied / Australian War Memorial تقول راشيل بيركنز إن هذه الأسباب السياسية تعود إلى التناقض القانوني بين إعلان "Terra Nullius" والقانون البريطاني. كان السكان الأصليون قد أُعلنوا رعايا للتاج، وبالتالي، لم تستطع الإمبراطورية إعلان الحرب رسمياً، فالقيام بذلك يعني أنهم كانوا يعلنون الحرب على مواطنيهم".





وتضيف: "مع ذلك، استخدم البريطانيون القوة العسكرية لضمان نجاح احتلالهم للقارة".



مابو وانقلاب "تيرا نوليوس"

لا يمكن الاعتراف بالحروب الأسترالية إلا بعد الطعن القانوني في إعلان Terra Nulluis وإلغائه، في أوائل التسعينيات، فيما يعرف بقرار مابو التاريخي".





ويقول البروفيسور رينولدز، "حتى هذا الوقت، كان الرأي السائد هو أن السكان الأصليين لا يملكون الأرض، لذلك لا يمكن أن يكون القتال متعلقاً بالسيطرة على الأرض لأنهم لم يكن لديهم أي سند قانوني للأرض. بعد عام 1992 وهذا الحكم، كان لا بد من تغيير طبيعة الحرب لأنه كان من الواضح أنها كانت تتعلق بنوع القضايا التي كانت الحرب تدور حولها دائماً وهي السيطرة على الأرض".



Eddie Mabo with his legal team. Source: SBS يقول الدكتور كليمنتس إن فشل الإمبراطورية البريطانية في الاعتراف بملكية السكان الأصليين للأراضي في أستراليا هو عيب تاريخي".





"كان في قلب الاستعمار البريطاني لأستراليا فرضية معيبة. على عكس جميع البلدان الأخرى التي استعمرها البريطانيون، لم يعترفوا بسيادة الملاك الأصليين هنا في أستراليا. وبسبب ذلك، لم تكن هناك معاهدات، ولم تكن هناك محاولة للتفاوض مع السكان المحليين وحتى يومنا هذا نحن نكافح من وجهة النظر القانونية لفهم حقوقهم في الأرض".





وقد أدى هذا الفشل في التفاوض إلى إراقة الدماء بطريقة وحشية.



Nowhere was resistance to white colonisers greater than from Tasmanian Aboriginal people, but within a generation only a few had survived the Black War. Source: The Conversation / Robert Dowling/National Gallery of Victoria via The Conversation تظهر السجلات الاستعمارية والأدلة الأثرية التي كشفتها فرق الخبراء الحجم المروع للصراع، إذ يحتوي المتحف الوطني الأسترالي وحده على بقايا أكثر من 400 من أسلاف السكان الأصليين والتي يظهر الكثير منها أدلة على الموت من خلال عمليات الإعدام وقطع الرؤوس والمذابح، ولكن أحفاد أولئك الذين نجوا لن ينسوا أبداً بحسب قول راشيل بيركنز.



كان الكثير من السكان الأصليين هم السفن التي تحمل التاريخ. لقد تناقل السكان الأصليون قصص ما حدث لهم، ولنا، ضمن عائلاتنا. لذلك، نشأت وأنا أعلم عن مذبحة شعبي في كوينزلاند وعرفت عن الاغتصاب العنيف لجدتي الكبرى، إلخ. Rachel Perkins

الحرب السوداء

كانت الحرب السوداء في تسمانيا بين عامي 1824و1831 أشد نزاع حدودي في تاريخ أستراليا.





وتقول راشيل بيركنز في سلسلة The Australain Wars: "خلال الحروب السوداء قُتل من سكان تسمانيا عدد أكبر ممن لقوا حتفهم في كوريا وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وبعثات حفظ السلام مجتمعة".





ويقول الدكتور نيكولاس كليمنتس إن مستوى العنف من كلا الجانبين كان شديدًا للغاية مما أصاب السلطات الاستعمارية والمستوطنين بالرعب.



Historian and author, Dr Nicholas Clements. Source: SBS / NITV News كانت مقاومة السكان الأصليين لافتة للنظر. ولا بد أن يعرف الجميع شخصاً ما قُتل أو جرح على يد السكان الأصليين، أو من الذين أحرقت مزارعهم، فقد كان الأمر مرعبًا للغاية".



في الواقع، كان الناس الجادون يفكرون في التخلي عن الحياة في المستعمرة. Dr Nicholas Clements, Australian Historian.

لكن الأوروبيين أبادوا تقريباً سكان تسمانيا الأصليين واشتد الصراع بسبب العنف الجنسي الذي كان الفتيل لإشعال نار الحرب. فقد كان الاغتصاب والاختطاف المنهجي لنساء السكان الأصليين شائعاً لدرجة أن الدكتور كليمتس يعزو بقاء بعض عشائر السكان الأصليين إلى الاعتداءات الجنسية.



A nineteenth century engraving of an aboriginal camp - Marmocchi Source: Getty

مجابهة النار بالنار

أنشأ المستعمرون ما عرف بـ Native Police لسحق مقاومة السكان الأصليين في أجزاء كثيرة من أستراليا، وهي قوة شبه عسكرية مدربة تستخدم لبث الرعب. وقد جندت جنودًا محليين وتم تسليمهم الزي الرسمي والبنادق والخيول واستخدامهم كقوة عسكرية.





ويعتقد الدكتور كليمنتس أنه تم التلاعب بهم من قبل الضباط البيض الذين استخدموهم لمعارفهم التقليدية ومهاراتهم في الأدغال.



Professor Henry Reynolds, historian and author. Credit: Dylan Rivers بلغ عدد القتلى في صقوف الشرطة المحلية في كوينزلاند وحدها عشرات الآلاف. وكان على راشيل بيركنز مواجهة كل هذا التاريخ أثناء صنع السلسلة الوثائقية للحروب الأسترالية.





وتقول، "عثرت على تسجيل قامت به جدتي تتحدث قيه عن مذبحة لعائلة والدتها، والتي لم أسمع بها من قبل ولم أذهب إلى المكان الذي حدث فيه ذلك، ولم أعرفه فعلياً حتى أنتجت السلسلة الوثائقية".



Filmmaker Rachel Perkins says making The Australian Wars documentary was an "epic undertaking". Source: SBS يعتقد الدكتور كليمنتس، الذي كان أسلافه من المستوطنين، أن جميع الأستراليين بحاجة إلى التغلب على مشاعر الخزي وإلقاء الضوء على مظالم الماضي.





ويؤكد أنه لدينا جميعاً دور نلعبه في الكشف عن تاريخ أرض السكان الأصليين التي كانت أرضاً مسروقة، والتعامل مع هذا التاريخ ولعب دور في مستقبل إيجابي.



Canberra, ACT, Australia - July 12, 2014: Credit: iStock Editorial

لماذا لا يتم إحياء هذا التاريخ؟

يعتقد البروفيسور رينولدز أن أستراليا، الدولة التي تكرم جنودها الذين سقطوا من خلال العديد من النصب التذكارية، تحتاج إلى الاعتراف علانية بحقيقة أن الحروب الحدودية قد حدثت وتخللتها أعمال إجرامية ضد الإنسانية.





وتقول راشيل بيركنز إن سبب هذا العيب بسيط وهو أن أستراليا هي واحدة من الأماكن الفريدة في العالم التي لم يغادرها المستعمرون.



المستعمرون أو المستوطنون الذين جاءوا معهم بقوا في السلطة، لذلك أعتقد أن هذا يجعل الأمر أكثر صعوبة على الأمة للاعتراف أو الاحتفال بمن دافع عن البلاد لأن قوة الاحتلال الاستعماري لم تغادر!

يعتقد الدكتور كليمنتس أن عبارة lest we forget، التي تُستخدم عادة لتكريم الجنود الأستراليين الذين سقطوا، يجب أن تتسع لتشمل أولئك المحاربين الذين قاتلوا ضد الاحتلال البريطاني لأراضيهم.





سوف يُعرض The Australian Wars لأول مرة يوم الأربعاء 21 أيلول /سبتمبر في تمام الساعة 7.30 مساءً على SBS وNITV.





ستكون السلسلة متوافرة على SBS On Demand بخمس لغات من بينها اللغة العربية مما يسمح للمزيد من الأستراليين بالمشاركة في هذا الموضوع المهم. كما ستتوفر مع وصف صوتي لجمهور المكفوفين أو ضعاف البصر.





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