ماذا سيرتدي تشارلز في حفل تتويجه ملكا الأسبوع المقبل؟

State Opening Of Parliament 2022

LONDON, ENGLAND - MAY 10: Prince Charles, Prince of Wales reads the Queen's speech next to her Imperial State Crown in the House of Lords Chamber, during the State Opening of Parliament in the House of Lords at the Palace of Westminster on May 10, 2022 in London, England. Credit: WPA Pool/Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أعلن قصر بكنغهام إن ملك بريطانيا تشارلز سيرتدي ثيابا من الحرير القرمزي والأرجواني اللون في حفل تتويجه يوم السادس من مايو، وهي ثياب ارتداها جده الملك جورج السادس أثناء تتويجه عام 1937.

من المقرر تتويج
تشارلز
ملكا بشكل رسمي في كنيسة وستمنستر بلندن الأسبوع المقبل في حفل يحضره رؤساء دول وشخصيات أجنبية.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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