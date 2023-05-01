ماذا سيرتدي تشارلز في حفل تتويجه ملكا الأسبوع المقبل؟

أعلن قصر بكنغهام إن ملك بريطانيا تشارلز سيرتدي ثيابا من الحرير القرمزي والأرجواني اللون في حفل تتويجه يوم السادس من مايو، وهي ثياب ارتداها جده الملك جورج السادس أثناء تتويجه عام 1937.
من المقرر تتويج ملكا بشكل رسمي في كنيسة وستمنستر بلندن الأسبوع المقبل في حفل يحضره رؤساء دول وشخصيات أجنبية.
تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.
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