ماذا أهدت أستراليا ملك بريطانيا تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه؟

Britain Coronation Preparations

A woman walks past a poster with a portrait of King Charles III in Central London, Wednesday, May 3, 2023. The Coronation of King Charles III will take place at Westminster Abbey on May 6. (AP Photo/Andreea Alexandru) Source: AP / Andreea Alexandru/AP

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أستراليا ستمنح الملك تشارلز الثالث هدية بمناسبة تتويجه عبارة عن تبرع لجمعية Friends of the Western Ground Parrot.

وقد تعهدت الحكومة بدفع مبلغ عشرة آلاف دولار للمساعدة في الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض تكريماً للملك نيابة عن شعب أستراليا.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.


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