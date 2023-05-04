ماذا أهدت أستراليا ملك بريطانيا تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه؟

أستراليا ستمنح الملك تشارلز الثالث هدية بمناسبة تتويجه عبارة عن تبرع لجمعية Friends of the Western Ground Parrot.





وقد تعهدت الحكومة بدفع مبلغ عشرة آلاف دولار للمساعدة في الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض تكريماً للملك نيابة عن شعب أستراليا.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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