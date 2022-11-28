أس بي أس عربي۲٤

قبلة تأسر القلوب: ما حكاية اللاعب المغربي الذي قدم العرفان لوالدته أمام الكاميرات؟ (الصورة بالداخل)

أس بي أس عربي۲٤

WCup Morocco Soccer

Morocco's Achraf Hakimi in action during the World Cup group F soccer match between Morocco and Croatia, at the Al Bayt Stadium in Al Khor, Qatar, Wednesday, Nov. 23, 2022. (AP Photo/Aijaz Rahi) Source: AP / Aijaz Rahi/AP

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نشر في: 29/11/2022 10:45am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 29/11/2022 10:45am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
طبع اللاعب المغربي أشرف حكيمي قبلة على جبهة والدته في أعقاب فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي، بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دور المجموعات، في نهائيات مونديال قطر.

وحرص حكيمي البالغ من العمر 24 عاماً على لقاء والدته الّتي كانت تجلس في مدرجات استاد الثمامة، فور إعلان الحكم عن نهاية المباراة.
وقد تحدثت تقارير صحفية عن الحياة الشاقة التي عاشتها الأسرة قبل صعود نجم ابنها في رياضة كرة القدم.

فما الحكاية وراء القبلة التي أسرت القلوب؟

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.


 

 



شارك

Latest podcast episodes

Palestinian Ambassador in Canberra Dr Izzat Abdulhadi talking about the International Day of Solidarity with the Palestinian People

"السلام بين الشعوب وليس الحكومات": السفارة الفلسطينية في كانبرا تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار لبنان في أسبوع 29/11/2022

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار الصباح 29/11/2022

Mary Shehadeh.jpg

ماري شحادة: راهبة تدخل حياة التمثيل المسرحي في أستراليا من أوسع أبوابه