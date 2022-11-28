قبلة تأسر القلوب: ما حكاية اللاعب المغربي الذي قدم العرفان لوالدته أمام الكاميرات؟ (الصورة بالداخل)

طبع اللاعب المغربي أشرف حكيمي قبلة على جبهة والدته في أعقاب فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي، بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دور المجموعات، في نهائيات مونديال قطر.





وحرص حكيمي البالغ من العمر 24 عاماً على لقاء والدته الّتي كانت تجلس في مدرجات استاد الثمامة، فور إعلان الحكم عن نهاية المباراة.



وقد تحدثت تقارير صحفية عن الحياة الشاقة التي عاشتها الأسرة قبل صعود نجم ابنها في رياضة كرة القدم.





فما الحكاية وراء القبلة التي أسرت القلوب؟





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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