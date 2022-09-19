متى يكون تدخل الأهل في حياة الزوجين إيجابيا ومتى يكون سلبيا؟

يقول البعض إن تدخل لأهل في حياة الزوجين يؤدي إلى مشاكل عائلية، قد تنتهي بالانفصال، خاصةً إذا لم تُوضع حدودٌ لهذا التدخل من البداية.





ومن جانبها تقول المستشارة في العلاقات الأسرية وحل النزاعات رند فايد في حديث مع SBS Arabic24 إن هناك نوعان من التدخل: سلبي وإيجابي.





"أي تدخل غير مطلوب هو تدخل سلبي لكن عندما يأتي التدخل بعد طلب الزوجين لمساعدة أو استشارة معينة فإنه يعتبر تدخلا إيجابيا".





Advertisement

وتقول رند فايد إن هناك أسبابا عديدة لتدخل الأهل في حياة الزوجين من بينها سببان رئيسيان: "أولا قد يشعر الأهل أن دورهم قد انتهى بعدما يتزوج الأبناء فيقومون بالتدخل بحياتهم حتى بعد الزواج لتعويض الشعور بعدم النفع والفائدة، والسبب الثاني يكون الحب الخالص للأبناء ولمصلحتهم. وهنا تكون النية حسنة لكن النتائج قد تكون وخيمة على حياة الزوجين إذا لم يكن هناك حدود لهذا التدخل أو إن لم يكن مرغوبا فيه".





ويقول مختصون بالشأن النفسي إن تدخل الأهل غير المرغوب فيه يحصل عندما يكون أحد أطراف الزواج ضعيف الشخصية ويكون الضغط كبيرا من قبل الأهل، وأحيانا يكون ماديا أيضا.





وتوافق رند فايد هذا الرأي: "لكي يسمح أي رجل أو امرأة أن يتدخل الأهل في شؤون حياتهم الزوجية فإما أن يكون الضغط عاليا أو أن أحد الزوجين يكون ضعيف الشخصية".





وتضيف بأنها ومن خلال عملها تستطيع القول إن 80 % من حالات الطلاق يعود لتدخل الأهل: "يمكن للأهل أن يكرّهوا الزوج بزوجته، وقد ينتهي الأمر إلى النتيجة الأسوأ وهي الانفصال، وبعد الانفصال هناك سنوات من المعارك والتحدي بين الطرفين".





وتشير رند فايد إلى أن هذه الحالات تحصل ضمن عائلات عربية في المجتمع الأسترالي على الرغم من تميز هذا المجتمع بالتركيز على الفردية والحرية، وهي ليست أقل نسبة من حصولها في المجتمع العربي.





"تحصل هذه الأمور في أستراليا أيضا، وهناك ضغوط في كثير من الأحيان من الأهل حتى وإن كانوا خارج أستراليا، كما وأن هناك حالات قام فيها والد الزوج بتعنيف زوجة ابنه وكان هذا الشيء مقبول بالنسبة للعائلة".



اقرأ المزيد لماذا يتم تقييد طالبي اللجوء قبل ذهابهم إلى المواعيد الطبية؟

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



