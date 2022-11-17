لماذا قام شاب بإرسال سيرته الذاتية في علب الدونتس؟

بعد انتقاله من أوروبا إلى أمريكا قام الشاب لوكاس بتسليم سيرته الذاتية مطبوعة في علب دونتس.





كتب لوكاس على العلب: "معظم السير الذاتية تذهب إلى النفايات لكن سيرتي الذاتية ستكون في بطونكم!"





تسببت طريقة لوكاس المبتكرة في أن تنهال عليه طلبات التوظيف لاحقاً.





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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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