أس بي أس عربي۲٤

لماذا قام شاب بإرسال سيرته الذاتية في علب الدونتس؟

أس بي أس عربي۲٤

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السيرة الذاتية للوكاس Credit: Jas

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نشر في: 17/11/2022 11:12am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 17/11/2022 11:12am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
بعد انتقاله من أوروبا إلى أمريكا قام الشاب لوكاس بتسليم سيرته الذاتية مطبوعة في علب دونتس.

كتب لوكاس على العلب: "معظم السير الذاتية تذهب إلى النفايات لكن سيرتي الذاتية ستكون في بطونكم!"

تسببت طريقة لوكاس المبتكرة في أن تنهال عليه طلبات التوظيف لاحقاً.

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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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