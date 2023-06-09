لماذا تم منع الإعلامية الكويتية فجر السعيد من دخول لبنان؟

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فجر السعيد

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

منع الأمن العام اللبناني الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، من دخول البلاد بعد وصولها إلى مطار رفيق الحريري الدولي يوم الأربعاء لإجراء مقابلة تلفزيونية.

بعد انتظار دام ساعات ومحاولات من قبل مسؤولين لحلّ الأمر، عادت السعيد أدراجها إلى بلدها صباح الخميس.

تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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