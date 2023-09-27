"شعرت أني في عالم آخر": لماذا تفضل بعض السيدات العربيات في أستراليا الحفلات النسائية؟

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كالين الرز

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يظن البعض أن الحفلات النسائية هي الخيار المفضل للسيدات المحجبات فقط ولكن الدي جي كالين الرز تقول إن جمهورها أوسع من ذلك بكثير.

النقاط الرئيسية:
  • عملت كالين الرز كناظرة مدرسة في دبي وحصلت على درجة الماجستير في أستراليا من جامعة موناش
  • يظن البعض أن الحفلات النسائية هي الخيار المفضل للسيدات المحجبات فقط ولكن كالين تقول إن جمهورها أوسع من ذلك بكثير
  • هذه المناسبات تعوض بعض المهاجرات عن الأجواء العائلية اللاتي يفتقدنها
حصلت كالين الرز على درجة البكالوريس في تدريس الرياضيات والعلوم من الجامعة الأمريكة في بيروت.

عملت كالين كناظرة مدرسة في دبي وحصلت على درجة الماجستير في أستراليا من جامعة موناش في قيادة المنظمات ثم عملت في مستشفى موناش في ملبورن لعدة سنوات ولكنها قررت منذ عامين تغيير مسيرتها المهنية بشكل قد يبدو غير متوقعا.

وجدت كالين في نفسها موهبة تنظيم الحفلات واختيار الأغاني فقررت العمل كدي جي.

ولكنها تحيي حفلات من نوع خاص ذات قواعد صارمة تمنع دخول الرجال.

تقول كالين: "أحب القيام بأي عمل يسعد الناس.

"حضرت عددا من الحفلات النسائية هنا في ملبورن وأحببت الفكرة كثيرا."

"أقمت حفلة ثم الثانية ووجدت أن السيدات استمتعن للغاية وأصبحن ينتظرن حفلاتي فسألت نفسي لماذا لا أمتهن هذا العمل؟"
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كالين الرز في أحد الحفلات
تقوم كالين من خلال شركتها Layalina Events بتنظيم الحفلات النسائية فقط والتي تتنوع بين حفلات أعياد الميلاد والتخرج وغيرها.

يظن البعض أن الحفلات النسائية هي الخيار المفضل للسيدات المحجبات فقط ولكن كالين تقول إن جمهورها أوسع من ذلك بكثير.

تشرح كالين: "تحضر حفلاتنا جميع السيدات سواءا محجبات أم لا."

"المحجبات بالطبع يفضلن الحفلات النسائية لأنها بالنسبة لهن المنفذ الوحيد كيف يرقصن ويستمتعن ويقضين وقتا لطيفا."

"ولكن هناك أيضا غير المحجبات اللاتي تعجبهن فكرة أن يتصرفن بجنون كما يشأن. في حفلاتنا نقفز ونرقص ونفعل ما يحلو لنا. حتى غير المحجبات من الصعب أن يفعلن ذلك أما الرجال."
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دينا كير
دينا كير سيدة أسترالية من اصول سورية سمعت عن إحدى الحفلات النسائية التي أقامتها كالين بالصدفة.

دينا كانت متحمسة لفكرة حضور حفل بالأساس ولكنها ترى أن الحفلات النسائية لها ميزاتها الخاصة.

تقول دينا: "كان من الجميل أن نستطيع نحن كسيدات عربيات أن نقضي وقتا ممتعا بطريقتنا الخاصة."

"شعرت أن لدي حرية أكبر من تلك التي تكون لدي في الحفلات المختلطة والأجواء كان مريحة ومشجعة. شعرت أني في عالم آخر."
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كانت تلك أول حفلة نسائية تحضرها دينا ولكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة.

سألت دينا إذا كانت على استعداد حفلة نسائية أخرى إذا سنحت الفرصة فأجابت ضاحكة: "فورا وبالتأكيد سوف أفعل ذلك."

ترى دينا – التي لم تكن تعرف بوجود مثل تلك الحفلات – أن هذه المناسبات تعوض بعض المهاجرات عن الأجواء العائلية اللاتي يفتقدنها.

تقول دينا: "إنها تملأ الفراغ الذي يسببه غياب الأسرة الممتدة وما يترتب على ذلك من افتقاد للأجواء الاحتفالية."
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تزيين بالحناء في أحد حفلات كالين
الحفل كان التجربة الأولى أيضا لتي تران صديقة دينا ذات الأصول الفيتنامية. وبرغم عدم فهمها لكلمات الأغاني إلا أن تي قضت ليلة ممتعة.

تقول تي: "لقت أعجبت بأجواء الحفل للغاية."

"الجميع كن يقضين وقتا جيدا بدون التفكير في أية اعتبارات أخرى."

"ذلك الإحساس بالأخوة بين السيدات كان جميلاً."

"أجواء الحفل كان مرحبة بالجميع وكانت مناسبة جيدة لي كي أسترخي وأرقص كما لم أفعل منذ فترة. ذلك الإحساس بالأخوة بين السيدات كان جميلا."

"كان رائعا كيف أن السيدات من جميع الأعمار كن يقضين وقتا ممتعا. السيدات الأكبر عمرا كن يجلسن على الطاولات ويستمتعن بالجو الاجتماعي بينما الفتيات الأصغر عمرا كن يرقصن ويغنين."

"كان تجمعا ممتعاً للجميع."

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