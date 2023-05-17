"وظيفة مقابل الكاش": هل زيادة ساعات عمل متلقي معونة البطالة سيسهم في حل المشكلة؟

النقاط الرئيسية قدرت الميزانية الفيدرالية الأسبوع الماضي التكلفة المقدرة بـ 4.9 مليار دولار، مع خطة لتعزيز مدفوعات الرعاية الاجتماعية لحوالي 1.1 مليون أسترالي.

دعت المعارضة الائتلافية إلى زيادة تتراوح بين خمس إلى 10 في ساعات عمل الباحثين عن عمل ومتلقي معونة JobSeeker قبل تخفيض قيمة المعونة.

وقال زعيم المعارضة إن كلفة اقتراحه لا تتجاوز نصف تكلفة خطة الحكومة لزيادة مدفوعات JobSeeker بمقدار 40 دولارًا كل أسبوعين.

دعت المعارضة الائتلافية إلى زيادة تتراوح بين خمس إلى 10 في ساعات عمل الباحثين عن عمل ومتلقي معونة JobSeeker قبل تخفيض قيمة المعونة.





وقال زعيم المعارضة إن كلفة اقتراحه لا تتجاوز نصف تكلفة خطة الحكومة لزيادة مدفوعات JobSeeker بمقدار 40 دولارًا كل أسبوعين.





قدرت الميزانية الفيدرالية الأسبوع الماضي التكلفة المقدرة بـ 4.9 مليار دولار، مع خطة لتعزيز مدفوعات الرعاية الاجتماعية لحوالي 1.1 مليون أسترالي.





وقال داتون في حديث لراديو ABC: "سنلقي نظرة على اقتراح الحكومة بشأن زيادة بمقدار 40 دولارًا في الأسبوعين، لكننا نعتقد أنه يمكننا منح الناس 150 دولارًا إضافيًا كل أسبوعين".



لم تبت المعارضة بعد بشكل نهائي في دعم مقترح زيادة مدفوعات Jobseeker.

Source: AAP

اقرأ المزيد هل تتأثر دفعات سنترلنك بدفعات ذوي الاحتياجات الخاصة NDIS؟

تحدث برنامج Good Morning Australia إلى المسؤول في منظمة Salvation Army مايكل خيرالله والذي اعتبر أن رفع قيمة المعونة الاجتماعية لن يُحدث فارقاً كبيراً في حياة متلقيها: "الزيادة أفضل من لا شيء بالطبع ولكن نسبة المتعثرين في سداد الايجار وفواتير الطاقة باتوا إلى ارتفاع. هناك أزمة معيشية حقيقية اليوم في أستراليا تطال كثيرين."





وتابع قائلاً: "تشغل Salvation Army كافتيريا في وسط مدينة ملبورن تقدم طعام لأكثر من 200 شخص كل يوم. الأعداد في تزايد كبيرة والمعاناة من الغلاء باتت تطال شرائح أوسع. زيادة الضغوط المالية أيضاً أصبحت تؤدي إلى مشاكل عائلية تفضي بدورها إلى مشكلة تشرد."





وعبّر خيرالله عن تأييده من حيث المبدأ لمقترح داتون اذ سيسمح للباحث عن عمل في المشاركة في مسيرة الإنتاج في أستراليا: "كنا بحاجة لإصلاح اكبر، العاطل عن العمل يرى انه اذا عمل لساعات أطول سيخسر المزايا ومن يعيش في مسكن حكومي اذا عمل لساعات أطول، سيرفعون قيمة الايجار له. من هنا بدأ كثيرون في اللجوء إلى العمل مقابل الكاش."





استمعوا إلى مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.



اقرأ المزيد عقوبة التحايل على سنترلنك السجن لمدة تتراوح بين عام و 10 أعوام

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.