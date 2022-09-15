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هل سينجو الكومنولث من وفاة الملكة إليزابيث الثانية؟

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Queen Elizabeth II

Source: AAP, AP / AAP Image/AP Photo, Arthur Edwards, Pool

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نشر في: 15/09/2022 2:54pm, آخر تحديث: 15/09/2022 2:57pm
By Claudianna Blanco
تقديم: Dina Abdel-Mageed
المصدر: SBS

ما هو حال منظمة الكومنولث في القرن الحادي والعشرين خاصة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية؟

نشر في: 15/09/2022 2:54pm, آخر تحديث: 15/09/2022 2:57pm
By Claudianna Blanco
تقديم: Dina Abdel-Mageed
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية:
  • ظهرت فكرة الكومنولث في أوائل القرن العشرين كرد فعل لتضاؤل القوة الإمبريالية البريطانية
  • في أستراليا أصبحت المستعمرات تتمتع بالحكم الذاتي وكان لها برلماناتها الخاصة قبل تكوين الاتحاد عام 1901
  • في عام 1947 نالت الهند وباكستان استقلالهما مما شكل ضربة قوية لقوة الإمبراطورية البريطانية
تم تأسيس منظمة دول الكومنولث كمنظمة من دول أعضاء متساويين والتي كانت في الغالب مستعمرات سابقة للإمبراطورية البريطانية. فما هو حال المنظمة في القرن الحادي والعشرين خاصة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية؟

ظهرت فكرة الكومنولث في أوائل القرن العشرين كرد فعل لتضاؤل القوة الإمبريالية البريطانية حيث بدأت المستعمرات المختلفة في الحصول على درجة معينة من الاستقلال أو الاستقلال عن الإمبراطورية بطرق مختلفة وفي مراحل منفصلة.

تقول أنجيلا وولاكوت أستاذة التاريخ بالجامعة الوطنية الأسترالية إن «الإمبراطورية البريطانية كانت في الواقع في أقصى مداها وقوتها بعد الحرب العالمية الأولى».
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في أوائل عشرينيات القرن العشرين، حكمت الإمبراطورية البريطانية ما يقرب من ربع العالم ولكن في نفس الوقت كانت بالفعل قد بدأت في الانكماش.
في حين قطعت دول مثل جنوب إفريقيا علاقاتها مع الإمبراطورية البريطانية في عام 1910 بعد حرب البوير ، وطالبت أيرلندا بالحكم الذاتي في نفس الوقت تقريبًا ، ظلت المستعمرات في إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي تحت حكمها الاستعماري لفترة أطول.

في أستراليا أصبحت المستعمرات تتمتع بالحكم الذاتي وكان لها برلماناتها الخاصة قبل تكوين الاتحاد عام 1901. وبدأت البلاد في إصدار جوازات السفر الخاصة بها في عام 1948.

في عام 1947 نالت الهند وباكستان استقلالهما مما شكل ضربة قوية لقوة الإمبراطورية البريطانية ونفوذها السياسي في مستعمراتها.

تقول الدكتورة سيندي ماكريري المحاضرة في التاريخ في جامعة سيدني إنه نظرًا لأن بناء الكومنولث مرتبط ارتباطًا مباشرًا بتفكيك الإمبراطورية البريطانية فإن قوة المنظمة السياسية الحقيقية كانت موضع شك منذ زمن.

«اليوم يضم الكومنولث أكثر من 50 دولة معظمها جمهوريات. ومع ذلك هناك بعض دول الكومنولث مثل أستراليا التي مثل بريطانيا لا زال لديها العاهل البريطاني يعد رئيس للدولة."

تشرح الدكتورة ماكريري كيف أن العضوية في الكومنولث طوعية ويمكن للدول الأعضاء أن تقرر الانضمام أو الانسحاب.

تقول الدكتورة ماكريري: «بعض الدول التي انسحبت من الكومنولث والبعض الآخر انضم مؤخرًا، ولكن بشكل عام كانت منظمة مستقرة جدًا منذ بداية عهد الملكة».

«معظم أعضاء الكومنولث الآن جمهوريات وقرروا أن يكون لهم رئيس في معظم الحالات كرئيس للدولة، بدلا من الملك البريطاني، ولكن هذا لا يمنعهم من البقاء كأعضاء في الكومنولث».

كيف تغير الكومنولث في عهد الملكة إليزابيث الثانية؟

تقول البروفيسور وولاكوت إن الكثير من تراجع الكومنولث حدث قبل وصول الملكة إليزابيث الثانية إلى العرش في عام 1952 حيث كانت قوته مرتبطة بفكرة الإمبراطورية.

ومع ذلك في بعض الحالات تم نقل السيطرة على الأراضي المستعمرة إلى قوى أخرى. أحد الأمثلة على ذلك هو هونغ كونغ التي كانت مستعمرة وإقليم تابع للإمبراطورية البريطانية منذ عام 1841 ولكن تم تسليمها إلى الصين في عام 1997.

كانت بربادوس أحدث مملكة تتخلى عن اعتمادها على التاج البريطاني وتصبح جمهورية في نوفمبر 2021.

جددت وفاة الملكة إليزابيث الدعوات لأستراليا لأن تحذو حذوها.

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