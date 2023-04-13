لصوص ولكن ظرفاء: لماذا قامت امرأة بعمر 78 عاما بسرقة مصرف في الولايات المتحدة؟

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

قامت السلطات الأمريكية بواحدة من أطرف عمليات القبض على المجرمين في ولاية ميسوري هذا الأسبوع.

وبحسب وسائل اعلام أمريكية، تم القبض على امرأة بالغة من العمر 78 عاما بتهمة سرقة مصرف على بعد 4 كيلومترات من مكان الحادث.

وقالت الشرطة "عندما اقترب منها الضباط لأول مرة، كانوا مرتبكين نوعا ما، إنها سيدة عجوز لم نكن متأكدين في البداية أنها الجاني".

وتبين خلال سير التحقيقات أن المرأة لها سوابق جنائية في الماضي ولكن لسبب لم يخطر على بال أحد، فما هو السبب؟

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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