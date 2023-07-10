نساء الجالية العربية تتوافدن على مجلس عزاء أميرة مغنية دون معرفة سابقة بها
Condolence gathering by Sydney Arab Community at the aftermath of Amira Moughnieh
اهتزت الجالية العربية في أستراليا فور سماعها بمقتل أميرة مغنية يوم 6 من شهر يوليو الحالي. ففور انتشار خبر مقتل أميرة مغنية، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي دعوات مفتوحة لفتح باب العزاء. لم يكن القائمون على العزاء من أقرباء أو أصدقاء اميرة بل أفراد لم يعرفون عن اسم أميرة إلا بعد مقتلها. جمعية بيروت الخيرية من بين هذه الجمعيات التي استقبلت المعزين من مختلف الأطياف والجنسات لتواسي النسوة بعضها بعض وتعزي بعضها بعض في فاجعة أصابت الجالية العربية برمتها. فما الذي دفع بأفراد الجالية العربية لفتح باب العزاء؟ وما دور الجمعيات في ذلك؟ هل شارك في العزاء أبناء طائفة أو جالية معينة دون غيرها؟ الإجابة عن هذه الأسئلة مع الموظفة الاجتماعية والناشطة في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة الدكتورة سميحة مكوك والسيدة فاتن برجاوي من جمعية بيروت الخيرية في التدوين الصوتي أعلاه.
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