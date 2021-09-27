تحت المجهر: تعرفوا على خامس أكثر أنواع السرطان شيوعاً في أستراليا

النقاط الرئيسية يصادف تشرين الثاني نوفمبر من كل عام شهر التوعية بسرطان الرئة

يهدف هذا الشهر إلى اقامة فعاليات للتوعية بأهمية التعرف على الأعراض المبكرة للمرض وتوفير الخدمات الصحية الجيدة للمرضى

ال طبيب الصحة العامة الدكتور مصطفى علم الدين إن الكشف المبكر عن السرطان هو الحل الامثل للعلاج.

يصادف تشرين الثاني نوفمبر من كل عام شهر التوعية بسرطان الرئة ويهدف هذا الشهر إلى اقامة فعاليات للتوعية بأهمية التعرف على الأعراض المبكرة للمرض وتوفير الخدمات الصحية الجيدة للمرضى.



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أطلقت الحكومة الفيدرالية حملة توعية بهذا المرض كون ان سرطان الرئة يعدُ القاتل الأكبر للنساء في أستراليا بعد سرطان الثدي.





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وقال طبيب الصحة العامة الدكتور مصطفى علم الدين، لإذاعة أس بي اس عربي24 إن الكشف المبكر عن السرطان هو الحل الامثل للعلاج.





يعتبر سرطان الرئة Lung Cancer هو خامس أكثر أنواع السرطان شيوعاً في أستراليا، وهو يمثل 9% من جميع أنواع السرطان التي يتم تشخيصها كل عام، لذا فإن مؤسسة Cancer Australia تحضر





لاطلاق برنامج تثقيفي للجالية العربية بهدف زيادة الوعي لدى أبناء الجالية بالفحص المبكر للمرض وهو ما يًعرف بالـ Screening.



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ونشرت مؤسسة Cancer Australia من على موقعها الإلكتروني عدة أسباب للإصابة بسرطان الرئة:





التدخين (في أستراليا، حوالي 90٪ من حالات سرطان الرئة لدى الذكور و 65٪ في الإناث يقدر أن تكون نتيجة لتدخين التبغ. كلما بدأ الشخص التدخين في وقت مبكر، كلما طال تدخينه وكلما زاد تدخين السجائر، زاد خطر الإصابة بسرطان الرئة. ومع ذلك، فإن حوالي خُمس (21%) من الناس الذين يتم تشخيص سرطان الرئة لم تكن أبدا المدخنين. )

التدخين بغير مستعمل (العيش مع مدخن يزيد من خطر غير المدخن بنسبة 20-30٪)

التاريخ الشخصي (الإصابة بمرض رئوي آخر مثل تليف الرئة أو التهاب الشعب الهوائية المزمن أو السل الرئوي أو انتفاخ الرئة) أو عدوى فيروس نقص المناعة البشرية قد تزيد من خطر الإصابة بأورام الرئة)

تاريخ العائلة (خطر أعلى إذا تم تشخيص أحد أفراد العائلة بسرطان الرئة).

تقدم السن

التعرض للأسبستوس وعناصر أخرى (عمالمناجم اليورانيوم)

وأضاف الدكتور مصطفى علم الدين أن الأعراض الرئيسية لسرطان الرئة هي:





سعال جديد مستمر أو تغيير في السعال المستمر وضيق التنفس وألم في الصدر ونوبات متكررة من الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية، بالإضافة إلى السعال أو البصق حتى الدم.





وذكرت دراسة طبية حديثة أن أعراض سرطان الرئة يمكن أن تكون غامضة.





غالبًا ما يتم تشخيص سرطان الرئة في مرحلة متقدمة عندما تكون خيارات العلاج محدودة ، مما يؤدي إلى نتائج سيئة.





وأشارت الدراسة إلى ان التشخيص المبكر لسرطان الرئة أمر بالغ الأهمية لتحسين النتائج، مع أكثر من 50٪ من حالات سرطان الرئة التي يتم تشخيصها في مرحلة متقدمة.





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