أم لسبعة أطفال تشرح كيف استطاعت التغلب على اكتئاب ما بعد الولادة

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Dr. Sally Kheir Al-Deen, GP and Mum of 7 Kids Credit: Dr. Sally Kheir Al-Deen/Getty Image

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الدكتورة سالي خير الدين وهي أم لسبعة أطفال وتعمل طبيبة صحة عامة في سيدني متحدثةً عن تجربتها مع اكتئاب ما بعد الولادة Post Natal Depression فكيف استطاعت التغلب عليه؟ التفاصيل في التدوين الصوتي اعلاه مع السيدة سالي خير الدين

تأتي هذه المقابلة في ظل دعوات المؤسسات والاتحادات الطبية بأهمية الاهتمام بالصحة النفسية ورفع مستوى التوعية بخطورة الأمراض النفسية والتي تؤدي في بعض حالاتها إلى أذى النفس.
AAP
AAP
وبمناسبة تخصيص شهر تشرين الأول أكتوبر من كل عام كشهر للصحة النفسية World Mental Health Month، تنصح الدكتورة سالي خير الدين من حكم تجربتها وخبرتها في هذا المجال السيدات العربيات على ضرورة مراجعة الطبيب في حال شعرن بأعراض نفسية وتقلبات مزاجية.

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