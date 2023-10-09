أم لسبعة أطفال تشرح كيف استطاعت التغلب على اكتئاب ما بعد الولادة

تأتي هذه المقابلة في ظل دعوات المؤسسات والاتحادات الطبية بأهمية الاهتمام بالصحة النفسية ورفع مستوى التوعية بخطورة الأمراض النفسية والتي تؤدي في بعض حالاتها إلى أذى النفس.



AAP وبمناسبة تخصيص شهر تشرين الأول أكتوبر من كل عام كشهر للصحة النفسية World Mental Health Month، تنصح الدكتورة سالي خير الدين من حكم تجربتها وخبرتها في هذا المجال السيدات العربيات على ضرورة مراجعة الطبيب في حال شعرن بأعراض نفسية وتقلبات مزاجية.





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