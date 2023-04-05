"الرفع مجدداً وارد جداً": أبرز التوقعات ازاء مستقبل أسعار الفائدة في أستراليا

ضمن بودكاست "مال واقتصاد" لهذا الأسبوع، ناقشنا مع الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري، أبعاد قرار تثبيت سعر الفائدة وامتناع مصرف الاحتياط عن رفع سعر الفائدة للمرة الحادية عشرة على التوالي كما كان متوقعاً على نطاق واسع.





وقالت الحنبوري ان الزيادات العشرة الماضية كانت محاولة من المصرف لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى 7.8% العام الماضي وأضافت: "ولكن هذه الزيادات أثرت سلباً على الوضع المعيشي للأسر بسبب الارتفاع الكبير في أقساط القروض العقارية وارتفاع أسعار السلع وبالتالي انخفاض القيمة الفعلية للأجور التي لم تشهد أي زيادات تواكب نسبة التضخم."





وتابعت الحنبوري قائلة: "مما ساهم في الوصول الى قرار التعليق ان التضخم قد تراجع الآن الى 6.8 حتى شبا فبراير وهو ما اعتبر علامة واعدة بأن التضخم يسير في الاتجاه الصحيح. والامر الثاني ان انفاق المستهلكين تراجع كثيرا مع توقعات بتباطؤ الاقتصاد الاسترالي بشكل كبير خلال النصف الثاني من العام الحالي وقد يكون هناك تأثير غير مباشر للأزمة المصرفية الاخيرة في الولايات المتحدة واوروبا وتنامي المخاوف واجواء عدم اليقين."



محافظ الاحتياطي الاسترالي فيليب لو لم يعد بشيء بل قال ان المزيد من الزيادات قد تكون ضرورية للجم التضخم.

A pedestrian walks past the Reserve Bank of Australia (RBA) building in Sydney. Source: AAP / AAP Image/Joel Carrett دعوة النقابات الاسترالية الى زيادة الأجور بنسبة 7%





قالت الحنبوري انهذه الزيادة ضرورية جدا لمواكبة التضخم ومساعدة الاسر على البقاء وفق تصريح النقابات ولكن لأصحاب الأعمال كلمة أخرى: "حذر الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة اندرو ماكيلار من ان الدفع من اجل زيادة الاجور المطابقة للتضخم قد يؤدي الى الحاق مزيد من الألم بالأقتصاد الاسترالي الهش بشكل متزايد.."





وعن إيجابيات تطبيق هكذا مقترح، قالت الحنبوري: " رفع الاجور مفيد لأنه يؤدي الى تحسين مستوى عدد كبير من العاملين والحد من ظاهرة الفقر فضلا عن ذلك يؤدي الى زيادة فرص العمل ويساعد على النمو الاقتصادي على المدى البعيد.."





وفي ذات الوقت يرى المعارضون بأن رفع الاجور يرفع من تكلفة الانتاج مما يؤدي الى خسارة الشركات وتضطر عندها الى تسريح العاملين أو الحد من التوظيف وهذا يؤدي بدوره الى انكماش الاداء الكلي للأقتصاد.





وهناك من يفضل ان تحدد عوامل السوق أفضل الأجور وتحد من نسب البطالة ولا تبقي خارج السوق الا العمالة غير الجيدة أو غير المنتجة. اما اذا كان الحد الادنى للأجور اعلى من الزيادة من متوسط الاجور للعمالة غير الماهرة فان عددا كبيرا من تلك العمالة سوف يبقى عاطلا طبقا لقوى السوق.





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