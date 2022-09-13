"أنت ملهم": لماذا اختار رئيس الوزراء الأسترالي داني عبدالله ليرافقه إلى جنازة الملكة إليزابيث؟

النقاط الرئيسية ألبانيزي يكشف عن أسماء عشرة أستراليين طلب منه قصر باكينغهام اصطحابهم معه لحضور جنازة الملكة في لندن

ورد في اللائحة اسم رجل الأعمال داني عبد الله الذي فقد أولاده الثلاثة في حادث دهس مروع في سيدني عام 2020

وصف ألبانيزي السيد داني عبدالله بأنه شخص "حوّل خسارة مأساوية إلى مساهمة سخية غير عادية"

كشف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن أسماء عشرة أستراليين طلب منه قصر باكينغهام اصطحابهم معه لحضور جنازة الملكة في لندن. وتألفت معظم الأسماء الواردة في اللائحة من الفائزين بجوائز شخصة العام الأسترالية عن مختلف الفئات.





وورد في اللائحة اسم رجل الأعمال داني عبد الله الذي فقد أولاده الثلاثة في حادث دهس مروع في سيدني عام 2020 وهو أحد مؤسسي يوم التسامح الوطني i4give Day.





وأكد ألبانيزي أنه تم اختيار الأسماء لتعكس مروحة واسعة تمثل تنوع المجتمع الاسترالي وتعدديته.





Advertisement

وفي حديثة إلى أس بي أس عربي24، قال داني عبدالله إنه يشعر بالفخر والاعتزاز بهذه الدعوة المفاجئة.





"لم أكن أتوقعها أبدا. اتصل بي رئيس الوزراء من رقمه الخاص بكل تواضع ليوجه لي دعوة لحضور جنازة الملكة برفقته".





"قال لي: "أردت أن أدعو عشرة أشخاص قريبين من قلبي، أنت انسان ملهم... ألهمتني بقلبك المتسامح. ولهذا أود أن ترافقني في هذه الرحلة".



(L to R) Danny and Leila Abdallah pray during the launch of i4give Day Source: AAP "قلت له: شكرا على الدعوة وأتشرف بمرافقتك لكن امنحني القليل من الوقت لاتصل بزوجتي ليلى لأطمئن أن عائلتي ستكون على ما يرام خلال سفري".





وأوضح داني انه أرسل رسالة نصية بعد عشر دقائق من المكالمة ليؤكد قبوله دعوة رئيس الوزراء على متن طائرته الخاصة يوم الخميس القادم.





"عندما أخبرت زوجتي ليلى بالخبر تفاجأت جدا وسألتني إذا كان بإمكانها أن ترافقني. ولكن عندما سئلت قالوا لي بأن الأعداد محدودة للغاية".





تم اختيار المجموعة من قبل رئيس الوزراء بناءً على طلب قصر باكنغهام للاحتفال بحياة الملكة في قداس وست منستر آبي.





لكن بموجب بروتوكولات صارمة، سيكون الأشخاص العشرة الوحيدين الذين تمت دعوتهم إلى الجنازة من أستراليا من خارج قائمة كبار الشخصيات ولا يمكنهم اصطحاب شركائهم بسبب محدودية عدد الضيوف.



The Abdallah's family. Credit: Abdallah Family وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي خلال تصريحه عن أسماء الأستراليين الذين سيرافقونه في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "الأستراليون الذين تمت دعوتهم، على ما أعتقد، يجسدون مساهمة غير عادية لأمتنا. لقد تأكدنا من تمثيل جميع الولايات والمقاطعات..."





ووصف ألبانيزي السيد داني عبدالله بأنه شخص "حوّل خسارة مأساوية إلى مساهمة سخية غير عادية".





وقال داني بأنه يتطلع لتمضية بعض الوقت مع رئيس الوزراء على متن الرحلة الجوية التي ستستغرق أكثر من 14 ساعة، وبأنه فخور جدا بأن يشارك في هذه اللحظة التاريخية.





"إنه رجل رائع حقا. لن أتحدث مع السيد ألبانيزي في السياسية بالتأكيد، بل سأتحدث معه عن الأمور الإنسانية والعائلة".





ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الأسترالي خلال هذه الزيارة مع الملك تشارلز الثالث في لندن، في عطلة نهاية الأسبوع، لمناقشة جولة ملكية محتملة في أستراليا.





كما يخطط للقاء رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس.



أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



