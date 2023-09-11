"لستم وحدكم": ماذا ستحمل الزيارة الراعوية الثانية للكاردينال بشارة الراعي لأبرشية استراليا المارونية ؟

تحمل هذه الزيارة دلالات روحية وراعوية ووطنية وتتوّج بقدّاس الشكر بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس الأبرشية المارونية يوم الأحد في 24 أيلول/سبتمبر والذي يشكل ذروة الاحتفالات بالسنة اليوبيلية، حيث يحتضن الراعي عشرة آلاف شخص من أبناء الأبرشية المارونية في هومبوش ستاديوم في نيو ساوث ويلز.





اكّد راعي الأبرشية المارونية في أستراليا، نيوزيلندا، واوقيانيا المطران أنطوان شربل طربيه أن اليوبيل الذهبي يشكّل فرصة لإعادة تأكيد الالتزام بعيش القيم المارونية الكاثوليكية، مؤكدًا أن زيارة غبطة البطريرك ستعزز رباط الوحدة بين ابنائه وستساعدهم في الحفاظ على الهوية والارتباط بجذور وتقاليد الكنيسة المارونية السريانية الأنطاكية.





وأشار طربيه الى أن الزيارة ستحمل الدعم للقطاع التربوي المتعثر في لبنان من خلال حفل عشاء خيري يقام يوم الخميس في 21 أيلول على شرف البطريرك الراعي يعود ريعه لتقديم المساعدات للطلاب في بعض المدارس المتعثرة والمهددة بالإقفال في لبنان ما يتيح للاغتراب اللبناني المساعدة بضمان حق التلميذ بالتحصيل العلمي رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان.





كيف ينظر راعي أبرشية المارونية في أستراليا، نيوزيلندا، واوقيانيا المطران أنطوان شربل طربيه الى هذه الزيارة في السنة اليوبيلية؟ وماذا ستحمل من الاغتراب النابض للبنان الجريح؟





الإجابة في المقابلة التي أجريت ضمن برنامج "صباح الخير استراليا" في الملّف الصوتيّ أعلاه.









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