أس بي أس عربي۲٤

تعرفوا على خاصية واتساب الجديدة التي تتيح لكم التحدث إلى أنفسكم

أس بي أس عربي۲٤

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Credit: Dimitri Karastelev/ Unsplash

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نشر في: 16/11/2022 11:04am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 16/11/2022 11:04am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
بعض المنصّات مثل تيليجرام توفر مساحة مخصّصة لإرسال الرسائل لنفسك. سيتيح واتساب هذه الخاصية أخيرًا حيث سيوفر التطبيق المملوك لشركة "ميتا" الآن طريقة ملائمة للمستخدمين لإرسال رسائل لأنفسهم.

في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول أتاحت واتساب الميزة عبر نسختها التجريبية لعدد من المستخدمين. الآن يبدو أن الميزة سيتمّ طرحها على نطاق واسع.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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