تعرفوا على خاصية واتساب الجديدة التي تتيح لكم التحدث إلى أنفسكم

بعض المنصّات مثل تيليجرام توفر مساحة مخصّصة لإرسال الرسائل لنفسك. سيتيح واتساب هذه الخاصية أخيرًا حيث سيوفر التطبيق المملوك لشركة "ميتا" الآن طريقة ملائمة للمستخدمين لإرسال رسائل لأنفسهم.





في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول أتاحت واتساب الميزة عبر نسختها التجريبية لعدد من المستخدمين. الآن يبدو أن الميزة سيتمّ طرحها على نطاق واسع.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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