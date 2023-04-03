عملاق الأمة هوى: حزنٌ أسترالي على وفاة القائد الأبوروجيني يونو بينجو

النقاط الرئيسية: انهالت عبارات المواساة والثناء من شخصيات متعددة أسترالية على رحيل القائد يونو بينجو.

قدم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي تعازيه بوفاة القائد الأبوروجيني ووصفه بالقائد الاستثنائي واعتبر فقدانه خسارة كبيرة.

زعيم المعارضة بيتر داتون يستذكر تأثير يونوبينغو في كل مكان عند زيارته لمجتمع أرنيم لاند

توفي اليوم رائد حركة حقوق السكان الأصليين القائد الأبوروجيني يونو بينجو عن 74 عامًا في منزله الواقع في شمال شرق "أرنيم لاند" في المقاطعة الشمالية بعد صراع طويل مع المرض.





وأعلنت ابنته باميلا في بيان لها عقب وفاته صباح اليوم: "رغم مشاعر الأسى على فقدانه، فإن أسرته ستكرمه على كل ما فعله".



Yunupingu verstarb 74-jährig in Arnhem Land im Kreise seiner Familie. وكتبت: "إننا نتذكره لقيادته الراسخة وقوته في الدفاع عن السكان الأصليين في جميع أنحاء أستراليا. لقد عاش وفقاً لقوانيننا، مدفوعاً برؤية مستقبل هذه الأمة، ومكانة شعبه".





وأضافت في بيانها: "بوفاته تستشعر الغصة في قلوب وعقول الكثيرين".





وأوضحت: "لن يظهر شخص آخر مثله، فهو قائد خارق غير عادي."



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وأشاد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في لقاء له عبر إذاعة ABC بالقائد الأبوروجيني يونو بينجو بمجرد الإعلان عن خبر وفاته واصفًا إياه بالقائد الاستثنائي ومعتبراً فقدانه "خسارة كبيرة".





وقال ألبانييزي إن يونوبينغو "رسم الطريق" لأجيال من قادة السكان الأصليين الذين جاءوا من بعده".





وأوضح أنه " كان قائداً استثنائياً لشعبه، وشخصاً يحظى باحترام واسع في جميع أنحاء أستراليا".



Prime Minister Anthony Albanese with Yothu Yindi Foundation Chair Galarrwuy Yunupingu the Garma Festival in northeast Arnhem Land, on 29/7/2022. Source: AAP / AAP Image/Aaron Bunch وأضاف رئيس الوزراء أن الزعيم الأبوريجيني عبّر عن ارتياحه في أيامه الأخيرة مع اقتراب الاستفتاء بمنح صوت للسكان الأصليين في البرلمان رغم توقعه أنه لن يعيش ليرى التصويت.





لكن رئيس الوزراء أوضح أن "روحه لا تزال معنا".





وفي وقت لاحق وفي بيان رسمي، وصف ألبانيزي يونوبينجو بأنه "أسترالي عظيم".



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كما شارك زعيم المعارضة، بيتر داتون تعازيه قائلاً إنه لاحظ تأثير يونوبينغو في كل مكان عند زيارته لمجتمع أرنيم لاند.





وأشار إلى أن اليوم هو فرصة "للاعتراف بحياة وإرث ليس فقط أحد سكان أستراليا الأصليين، ولكن أحد أعظم الأستراليين لدينا".





فيما قالت وزيرة السكان الأصليين الأستراليين ليندا بورني "لقد عم حزن شديد أستراليا، "لكن إرثه وإلهامه سيستمران".



Albanese and Yothu Yindi Foundation Chair Galarrwuy Yunupingu speak during the Garma Festival. Source: AAP



لعب يونو بينجو دورًا كبيرًا في عدد من المنظمات، بما في ذلك إنشاء منظمة Gumatj لدعم تقرير مصير شعبه عبر توظيفهم وتطوير الأعمال.







كما كان رئيسًا لمجلس الأراضي الشمالية (NLC) من 1977 إلى 1980 وترأسه مرة أخرى من 1983 إلى 2004 - وخدم ثماني فترات على مدار 25 عامًا تقريبًا.





وكان يونو بينجو أيضا بين عامي 1991 و1996 عضوًا في مجلس مصالحة السكان الأصليين، الذي تحول لاحقًا إلى المصالحة في أستراليا.





وقالت المنظمة إنها تتمتع "بعلاقة دافئة وطويلة الأمد" مع القائد.





من جهتها قالت كارين موندين، المديرة التنفيذية للمصالحة، "بصبر وأمل كبيرين، أكد طوال حياته بأن احترام قوانين وثقافات الأمم الأولى من قبل الشعب والمؤسسات الأسترالية السائدة سيؤدي إلى تحسين البلد".





وقالت: "اليوم، هو يوم حزين لشعوب الأمم الأولى في هذه القارة ولجميع الأستراليين".





هذا وسيحدد لاحقًا الموعد الرسمي للجنازة الرسمية لعملاق الأمة.



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