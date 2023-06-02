"تجاربي جعلتني امرأة متحررة": أم عازبة تستغل ظروف حياتها القاسية لتصبح مستشارة نفسية؟

النقاط الرئيسية: انفصلت زينة عن زوجها بعد زواج دام تسع سنوات لتكمل مسيرة حياتها وحيدة مع ابنها.

تنقلت زينة ما بين الكويت وأستراليا والإمارات سعياً وراء هو أفضل لها ولابنها.

دخلت زينة مجال علم النفس بعد التجارب القاسية التي مرت بها لأنها رأت ضرورة هذا الأمر للقادمين الجدد إلى أستراليا لا سيما من الجاليات العربية.

زينة جواد لبنانية من قرية باريش الجنوبية في قضاء صور، لكنها ولدت ونشأت في مدينة بيروت ضمن عائلة كبيرة، وكغيرها من اللبنانيين عاشت تجربة الحرب اللبنانية بكل مآسيها.



عشت الحرب اللبنانية وحرب الميلشيات والقتل على الهوية والهرب إلى الملاجئ ورأيت الكثير من الويلات أمام عيني.

قرر أهل زينة الهجرة إلى أستراليا في ذلك الوقت، لكن سفر الفتاة إلى أستراليا لم تكن فكرة محبذة لهم، لا سيما أن زينة كانت في عمر الزواج. عندها قاموا بترتيب زواجها من أحد أقاربها الي خُطبت له في سن السابعة عشر.





هنا ذهب كل في طريقه، سافر الأهل إلى أستراليا قبل إتمام الزواج. في حين أتت الفرصة لزينة وزوجها المستقبلي بالذهاب إلى الكويت.





أمضت زينة مع زوجها حوالي تسع سنوات قبل أن يقع الانفصال، فاضطرت إلى مواجهة تجربة جديدة ومعاناة مريرة مع ابنها الوحيد الذي كان ثمرة زواجها الذي لم يُكتب له الاستمرار.



Source: Supplied بعد حوالي شهر على طلاق زينة، بدأ الغزو العراق للكويت الذي كان تجربة صعبة جداً بالنسبة لها وهي شابة في الرابعة والعشرين من عمرها وابنها بعمر الست سنوات. شعرت زينة وكأنها تعيش مآسي الحرب اللبنانية من جديد.



شعرت أنني أعيش فيلم رعب، عمليات سطو في وضح النهار، انقطاع الكهرباء والماء الذي بتنا نملأه في الطناجر، لأننا كنا في عز الصيف حيث تصل الحرارة إلى خمسين درجة.

هنا كان لا بد من الهرب، فنسقت زينة مع إحدى صديقاتها السعوديات التي كانت تعمل في الكويت للهرب إلى المملكة العربية السعودية. لكن هذه الرحلة لم تكن باليسيرة أيضاً، إذ انطلقوا في الصحراء كالكثيرين الذين كانوا يحاولون الهرب في ذلك الوقت.



صادف ذلك اليوم وجود عاصفة رملية حجبت الرؤية الذي كان من حسن حظنا. واضطررنا إلى التنكر بثياب رجالية، لأن القيادة كانت ممنوعة على النساء في السعودية إلى أن وصلنا إلى الحدود.

Source: Supplied كانت تهدف زينة للوصول إلى السفارة الأسترالية في الرياض لتتقدم بطلب للمجيء إلى أستراليا. لكن لسوء الحظ أدى التوتر الأمني إلى إغلاق السفارة الأسترالية في السعودية.





هنا استقلت زينة الطائرة مع ابنها وتوجهت إلى اليونان حيث تفاجأت بوسائل الإعلام بانتظارهم كأول شخصين قادمين من الكويت، وفي اليوم التالي كانت صورهم تملأ الصحف المحلية وعلى شاشات التلفاز.



لم يحالف الحظ زينة في اليونان أيضاً نظراً للوثائق الكثيرة التي طًلبت منها، والتي كان من المستحيل الوصول إليها في لبنان حيث كان المطار مغلقاً بسبب الحرب التي كانت دائرة هناك آنذاك.





بقيت زينة في اليونان إلى أن فتح المطار، وتمكنت من نقل طلبها إلى السفارة الأسترالية في سوريا. ذهبت زينة إلى السفارة في سوريا معتقدة أنه موعد اعتيادي، ولكن لحسن حظها بعد مقالبة السفير الذي لفتته إحدى الإجابات في طلبها تم منحها التأشيرة في اليوم نفسه.



كانت صدمة كبيرة، لم أصدق أنني حصلت على الفيزا وسأذهب إلى أهلي في أستراليا الذين تفاجئوا أيضاً بما حصل.

Source: Supplied احتضن أهل زينة ابنتهم عند وصولها عام 1991، ولكن كان بداخلها دائماً ردة فعل على زواجها المبكر والظروف التي مرت بها. اعتنت والدة زينة بحفيدها في الوقت الذي التحقت فيه زينة بالجامعة لدراسة اختصاص موارد الموظفين، وبدأت بالعمل بدوام جزئي حتى أن عملها هذا مكنّها من افتتاح محل ثياب خاص بها، وهنا بدأت تشعر أن حياتها بدأت تترتب من جديد.



في أول يوم أوصلت ابني فيه إلى المدرسة شعرت أنني أطير، شعرت أن التجارب التي مررت بها جعلتني شخص متحرر وأنني في بلد يوجد لي فيه كيان حر، فشعرت أن لي أجنحة وقدماي لا تطآن الأرض.

رغم الشعور بالحرية والاستقرار الذي منحته أستراليا لزينة، إلا أنها لم تتمكن من التأقلم مع نمط الحياة الاجتماعية، إذ لا أصدقاء ولا أماكن يمكن الذهاب إليها في ذلك الوقت، وكانت لا تزال في مقتبل العمر وأهلها لا يحبذون خروجها ليلاً. أصيبت زينة بالإحباط، فهي لم تكن تريد أخذ الشهادة والعمل فقط، بل تريد عيش حياة اجتماعية طبيعية أيضاً.



Source: Supplied في ذلك الوقت أيضاً، كان ابن زينة قد بلغ سن الرابعة عشر، وشهدت تجربة صادمة مع جيرانها الذين تم ابعاد ابنتهم عنهم بسبب شكوى قدمت ضدهم. هنا تولد لدى زينة خوف على ابنها الوحيد من الحرية الزائدة التي بدأ يطالب بها شخصياً أيضاً.



لم يكن أمامي سوى قرار ترك أستراليا عام 1999، والذهاب إلى الإمارات العربية المتحدة للعيش والعمل هناك. وما زلت حتى اليوم سعيدة بهذا القرار الذي اتخذته آنذاك.

لكن أحد الأسباب الرئيسية لترك زينة لأستراليا وهو خوفها على ابنها، هو ما أعادها إليها عام 2014 عندما حان وقت دخوله الجامعة لإكمال دراسته.





بعد العودة مجدداً إلى أستراليا والعمل لسنوات في مجال شؤون الموظفين في الإمارات، وجدت زينة أنه لم يعد لديها رغبة في العمل بهذا المجال. عندها أخذت القرار بدخول عالم علم النفس لا سيما بعد التجارب الكثيرة التي مرت بها والتي هي مشابهة لتجارب كثيرين من اللاجئين والقادمين الجدد إلى أستراليا، فأكملت الدبلوم في اختصاص علم النفس.



بدأت زينة بالعمل في المجلس الأسترالي العربي الذي عرفها أكثر على احتياجات الجالية العربية، ثم افتتحت عيادة صغيرة في إحدى العيادات في منطقة ليفربول.





نتيجة لعمل عمل زينة في هذه العيادة، وُلد لديها حافز بأن تفتح عيادتها الخاصة التي تقدم خدمات الصحة النفسية وعلاج النطق والعلاج الوظيفي ومعظم رواد هذا المركز اليوم هم من الجالية العربية.





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