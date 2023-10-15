ܐܘܼܤܬܪܵܠܝܵܐ ܓ̰ܘ̣ܒܹܠܵܗ ‍ܠܵܐ ܩܵܐ ܦܘܿܢܵܝܥܲܡܵܐ ܕܩܵܠܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܫܲܪܫܵܝܵܐ ܓܵܘ ܡܘܼܬܒ̣ܵܐ ܕܐܲܬܪܵܐ

ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܐܲܤܵܝܹ̈ܐ
ܦܘܿܢܵܝܥܲܡܵܐ ܕܩܵܠܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܫܲܪܫܵܝܵܐ ܓܘܿ ܡܘܼܬܒ̣ܵܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܠܵܐ ܦܸܫܠܹܗ ܡܘܿܟܫܸܛܵܐ
ܫܬܵܐ ܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܥܲܡ ܐܲܩܠܝ̣ܡܵܐ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ ܡܸܪܘܿܢ ܠܵܐ ܟܕ ܐܩܠܝ̣ܡܵܐ ܕܐܵܪܸܫܚܵܝܬܵܐ ܡܸܪܹܗ ܗܹܐ
ܪܐܫ ܘܲܙܝ̣ܪܹ̈ܐ ܐܢܬܼܘܿܢܝ̣ ܐܲܠܒܐܢܝ̣ܤܝ̣ ܛܠܸܒܠܸܗ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܐܘܼܤܬܪܵܠܵܝܵܐ ܕܡܚܲܝܸܕ
ܐܘܼܤܬܪ̈ܠܵܝܹܐ ܠܵܐ ܡܘܼܟܫܸܛܠܘܿܢ ܠܡܲܚܫܵܚܬܵܐ ܕܡܵܥܒ̣ܵܪܬܵܐ ܕܩܵܠܵܐ ܐܒܘܼܪܝ̣ܓ̰ܝ̣ܢܵܝܵܐ ܓܘ ܡܘܼܬܒ̣ܵܐ, ܕܦܵܐܸܫ ܡܫܘܼܪܸܪܵܐ ܓܘ ܢܵܡܘܼܤܵܐ ܕܐܲܬܪܵܐ.
ܫܬܵܐ ܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܥܲܡ ܐܲܩܠܝ̣ܡܵܐ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ ܡܸܪܘܿܢ ܠܵܐ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܦܘܿܢܵܝܥܲܡܵܐ ܬܲܫܥܝ̣ܬܵܢܵܝܵܐ ܕܝܘܼܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵܐ.
ܘܦܘܼܢܵܝܵܐ ܕ ܠܵܐ ܝܗܘܵܐ ܩܵܪܡܵܢܵܐ ܓܵܘ ܟܠܹ̈ܐ ܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ.ܟܕ ܐܩܠܝ̣ܡܵܐ ܕܐܵܪܸܫܚܵܝܬܵܐ ܝܗܘܵܐ ܗܵܘ ܐܝ̣ܚܝ̣ܕܵܝܵܐ ܕܡܸܪܹܗ ܗܹܐ.
ܚܲܝܸܒܤܒ̣ܪܵܐ, ܪܐܫ ܘܲܙܝ̣ܪܹ̈ܐ ܐܢܬܼܘܿܢܝ̣ ܐܲܠܒܵܢܝ̣ܤܝ̣ ܡܚܘܼܬܸܬܠܹܗ ܕܦܠܵܛܵܐ "ܠܵܐ ܒܸܬ ܡܬܵܚܹܡ ܩܵܬܵܢ ܘܠܵܐ ܒܸܬ ܦܵܪܝ̣ܫܠܵܢ".
"ܘܗܵܕܝ̣ܵܐ ܟܠܝ̣ܬܵܐܝܠܵܗ ܥܲܠ ܟܠܲܢ ܕܚܲܝܸܕܵܚ ܠܡܵܫܟ̰ܚܬܵܐ ܠܐܘ̣ܪܚܵܐ ܦܪܝ̣ܫܬܵܐ ܠܡܛܵܝܬܵܐ ܠܚܘܼܬܵܡ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܤܘܼܤܓܵܪܵܢ."
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ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܕܤܵܩܘܼܠܵܝܘܼܬܵܐ ܦܝ̣ܬܪ ܕܘܿܬܘܿܢ ܛܠܸܒܠܹܗ ܠܚܘܼܝܵܕܵܐ ܕܐܲܬܪܵܐ, ܘܡܫܘܼܡܸܗܠܹܐ ܠܐܵܗܵܐ ܦܘܿܢܝܥܲܡܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ ܥܒ̣ܵܕܵܐ "ܕܠܝ̣ܬܗܘܵܐ ܤܢܝ̣ܩܘܼܬܵܐ ܥܲܠܘ̣ܗ".
PETER DUTTON VOICE REFERENDUM ADDRESS Source: AAP / JONO SEARLE/AAPIMAGE
"ܐܵܗܵܐ ܡܲܚܫܵܚܬܵܐ ܘܐܵܗܵܐ ܥܲܡܠܝ̣ܬܵܐ ܓܵܪܓ ܗܲܘܝܵܘܵܐ ܒܢܝ̣ܬܵܐ ܥܲܠ ܡܚܲܝܝܵܕܬܵܐ ܕܐܘܼܤܬܪܵܠܵܝܹܐ, ܠܵܐ ܩܵܐ ܦܪܵܫܬܵܢ"ܗܲܕܟܼܵܐ ܡܸܪܹܗ.
ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܐܘܼܤܬܪܵܠܵܝܹܐ ܕܥܲܡܵܐ ܫܲܪܫܵܝܵܐ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܢܵܐ ܠܚܲܕ "ܫܵܒ̣ܘܼܥܵܐ ܕܫܸܬܩܵܐ" ܡܒܵܬܪ ܦܠܵܛܵܐ ܕܕܪܵܝܬܵܐ ܕܩܵܠܵܐ. ܐ݇ܚܪܹ̈ܢܹܐ ܓܵܫܘܼܩܹܐܝܢܵܐ ܡܘܼ ܒܸܬ ܒܵܪܹܗ ܡܒܵܬܵܪ.
ܘܲܙܝ̣ܪ ܕܐܘܼܤܬܪܵܠܵܝܹܐ ܫܲܪܫܵܝܹܐ ܘܤܲܢܕܵܢܬܵܐ ܕ ܗܹܐ, ܠܝ̣ܢܕܵܐ ܒܹܐܪܢܝ̣, ܡܸܪܵܗ ܕܗ̇ܝ ܚܲܬܝ̣ܬܵܐ ܝܘܵܗܝ ܕܚܵܕ݇ ܬܘܼܠܕܵܬܵܐ ܡܚܘܼܕܕܸܬܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܫܵܪܫܵܝܵܐ ܒܸܬ ܦܵܠܸܛܘܵܐ ܡܒܲܬ݇ܪ ܕܪܵܝܬܵܐ ܕܩܵܠܵܐ.
ܡܵܪܚܸܛܵܢܵܐ ܕܡܹܐܙܵܠܬܵܐ ܕ ܠܵܐ ܢܝ̣ܝܘܼܓܝ̣ ܘܵܪܸܢ ܡܵܢܕܝ̣ܢ , ܡܸܪܹܗ "ܕܦܠܵܛܵܐ ܡܲܢܗܘܿܪܹܠܹܗ ܕܐܘܼܤܬܪܵܠܵܝܹܐ "ܒܵܥܝ̣ ܕܬܲܡܸܡܝ̣ ܠܦܘܼܠܚܵܢܵܐ" ܒܘ̣ܬ ܫܲܪ̈ܒܹܐ ܕܟܢܘܼܫܝܵܬܹ̈ܐ ܕܥܲܡܵܐ ܫܲܪܫܵܝܵܐ.
"ܥܲܡܵܐ ܓܵܪܸܓ ܠܵܐ ܥܵܟ̰ܡ ܥܲܝܢܘ̣̈ܗ ܥܲܠ ܥܢܵܦܵܐ, ܥܲܓ̰ܵܙܬܵܐ, ܡܫܵܠܛܵܢܬܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܘܕܘܼܒܵܪܵܐ ܡܦܵܪܦܸܤܵܢܵܐ ܘܕܠܵܐ ܟܠܲܝܬܵܐ, ܥܲܠ ܡܵܐ ܕܩܲܘܘܼܡܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ ܫܲܪܫܵܝܵܐ"
ܡܲܫܡܸܥܡܘܿܢ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܥܲܠ ܐܲܩܦܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܕܲܒܪ̈ܢܹܐ ܒܸܢܩܲܪܬܘܘܟܼܘܿܢ ܠܐܲܟܼܵܐ:
ܦܘܿܫܘܿܢ ܡܘܿܕܥܝ̣ܝܹܐ ܒܘ̣ܬ ܦܘܿܢܵܝܥܡܵܐ ܕܩܵܠܵܐ 2023ܕܚܲܝܵܢܹ̈ܐ ܫܪ̈ܫܵܝܹܐ ܓܘܿ ܡܘ̣ܬܒ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܒܲܟܬܵܐ ܕ ܤ ܒ ܤ, ܒܸܚܒ̣ܵܫܵܐ ܦܪܤ ܚܸܙܘܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܫܲܪܫܵܝܵܐ NITV.
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