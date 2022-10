২০২৩ এর প্রথম ভাগ পর্যন্ত লা নিনা থাকবে; হলিডে সিজন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে বর্ষাকাল

গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো আগামী মাসে শেষ হওয়ার পথে নেগেটিভ ইনডিয়ান ওশেন ডাইপোল।

জারামন্ড এবং ওরবস্ট এলাকার জন্য বড় ধরনের বন্যা-সতর্কতা জারি করেছে ভিক্টোরিয়া স্টেট ইমার্জেন্সি সার্ভিস।

ব্যুরো অফ মিটিওরোলজি বা আবহাওয়া দপ্তরের সর্বশেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২৩ সাল পর্যন্ত লা নিনা বজায় থাকবে। আর, ইনডিয়ান ওশেন ডাইপোল (IOD) আগামী মাসে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।





আবহাওয়ার এই দু’টি অবস্থার জন্যই দায়ী বিগত কয়েক মাসে অস্ট্রেলিয়ার ইস্ট কোস্ট বা পূর্ব উপকূলে গড়-পড়তার চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের বিষয়টি।





টেকনিক্যালি, লা নিনা যখনই শেষ হোক না কেন, আবহাওয়া দপ্তর আশঙ্কা করছে নর্দার্ন অস্ট্রেলিয়া, সাউথ-ইস্ট কুইন্সল্যান্ড এবং নর্দার্ন নিউ সাউথ ওয়েলসে ভারী বৃষ্টিপাত হবে।



তবে, আবহাওয়া দপ্তর আশা করছে পশ্চিমাঞ্চলে নেগেটিভ IOD শেষ হবে বসন্তের শেষ নাগাদ, অর্থাৎ, নভেম্বরে।





IOD হচ্ছে, ট্রপিকাল ওয়েস্টার্ন এবং ইস্টার্ন ইনডিয়ান ওশেনের মাঝে সমুদ্র-পৃষ্ঠের তাপমাত্রার পার্থক্য।





এ ধরনের আবহাওয়ার প্রাদূর্ভাব সাধারণত মে কিংবা জুনের দিকে দেখা দেয় এবং আগস্ট এবং অক্টোবরের মাঝে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। এরপরে, সাউদার্ন হেমিস্ফেয়ারে বসন্তের শেষ পর্যন্ত ক্রমশ তীব্রতা হারাতে থাকে।



বুধবার বিকেলে ভিক্টোরিয়া স্টেট ইমার্জেন্সি সার্ভিস (VICSES) একটি বড় ধরনের বন্যা-সতর্কতা জারি করেছে জারামন্ড (Jarrahmond) এবং ওরবস্ট (Orbost) এলাকার জন্য।





বলা হচ্ছে, সোমবার বিকাল থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে স্নোয়ি এবং বোম্বালা নদীতে ব্যাপক বন্যা দেখা দিয়েছে।





ইচুকার মারে রিভারে বর্তমানে পানির উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৯৪.৯ মিটার। আরও কিছু দিন পর্যন্ত এই উচ্চতা বজায় থাকবে। এবারের বন্যায় পানির উচ্চতা ১৯৭৫ এবং ১৯৯৩ সালের থেকেও বেশি।



বানবার্থাতে (Bunbartha) এখনও ইভাকুয়েশন অর্ডার জারি আছে। VICSES বলেছে, সেখানে ফিরে যাওয়াটা এখনও নিরাপদ নয়। সেখানকার বাসিন্দাদেরকে বন্যার পানিতে যেতে নিষেধ করেছে তারা।





বলা হয়েছে, “বন্যার পানি বিষাক্ত। এতে কখনও হৈ-হুল্লোর করবেন না কিংবা সাঁতার কাটবেন না।”





গলবোর্ন রিভারে এখনও বন্যা রয়েছে, তবে তা মাঝারি ধরনের। সেজন্য, শেপার্টন এলাকার বাসিন্দাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।





“বুধ ও বৃহস্পতিবারের মধ্যবর্তী রাতে শেপার্টনে মাঝারি ধরনের বন্যার প্রাদূর্ভাব হতে পারে” বলে জানিয়েছে VICSES.



বুধবারে, ওয়ালশ ব্রিজের (Walshs Bridge) ব্রোকেন ক্রিকে মাঝারি ধরনের বন্যা হচ্ছে।





VICSES বলছে, আগামী কয়েক দিনে নাথালিয়ায় (Nathalia) সামান্য বন্যা থাকবে। আর, এ সপ্তাহে পরবর্তীতে মাঝারি ধরনের বন্যা হতে পারে।





হোয়ারপারিলার (Wharparilla) বাসিন্দাদেরকে উঁচু স্থানে চলে যেতে বলা হয়েছে। কারণ, সেখানে বড় ধরনের বন্যা হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার কিংবা শুক্রবার নাগাদ এই বন্যা হতে পারে।





এপিন সাউথ (Appin South), কেরাং (Kerang) এবং কিয়াল্লা ওয়েস্টে (Kialla West) লডন রিভারে (Loddon River) মাঝারি ধরনের বন্যা হয়েছে।



NSW SES বলেছে, মোরি এলাকার বাসিন্দাগণ এখন তাদের নিজ নিজ বাড়িতে ফিরতে পারেন। এই রাজ্য জুড়ে বন্যা-পরবর্তী পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয়েছে।





বুধবার সাউদার্ন রিভারিনা রিজিয়নের ডেনিলিকুইন (Deniliquin) সফরে গিয়েছেন নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রিমিয়ার ডমিনিক পেরোটে। এই শহরটি কৃষির জন্য সুপরিচিত।





তিনি বলেন, সেই এলাকার ক্ষয়-ক্ষতি ‘হৃদয়বিদারক’।





বোম্বালা ক্যারাভান পার্ক এলাকার বাসিন্দারা সতর্কতার সঙ্গে তাদের বাড়িতে ফিরতে পারবেন।





ডানডালো (Dandaloo), মুডাল (Mudall), নিংগান (Nyngan), মলিগাওয়ারিনা (Mulgawarrina) এবং গঙ্গোলগণ (Gongolgon) এর বাসিন্দাদের জন্য ওয়াচ অ্যান্ড অ্যাক্ট সতর্কতা জারি করা হয়েছে।



