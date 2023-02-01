【国际新闻】日本公司在自动售货机上出售鲸鱼肉

一家日本捕鲸业经营商开设了全新的自动售货机商店。继上个月在东京的另外两家店铺开业后，日本共同船舶公司在横滨推出了最新门店。该公司计划在未来五年内在日本开设多达100家商店。





这些自动售卖机供应的产品包括鲸鱼生鱼片、腌制鲸鱼、鲸鱼排以及鲸鱼肉罐头。定价从10美元到32美元不等。





80岁的退休老人Kunitake Suzuki说，他吃鲸鱼时感觉怀旧。





“（当我吃鲸鱼的时候）很多童年记忆都回来了。当时，外国人吃牛肉，但很多日本人都是吃鲸鱼肉长大的。”





但并不是每个人都热衷于传统菜肴。





“我以前吃过鲸鱼。我很感兴趣，但我不会特意来（购买它）。我通常吃鸡肉。”





自1986年国际捕鲸委员会（IWC）暂停商业捕鲸后，日本仍在持续捕鲸。





国际鲸豚保育协会（WDC）日本战略负责人Katrin Matthes表示，日本的捕鲸业得到了政府的大量补贴。但她同时指出，现在这些补贴已经被削减，因此公司正在努力推出促销活动。





“我认为，到目前为止，它们都得到了政府的大力资助，所以为了让这个行业得到蓬勃发展，大量资金涌入商业捕鲸业。但补贴正在被削减，我不清楚它们是否已经完全停止发放。因此，捕鲸业现在不得不扭亏为盈，它们必须成为稳定的企业，所以我们认为它们在促销方面迈出了强有力的一步。”



Matthes女士表示，捕鲸公司正努力鼓励食用鲸鱼肉，使其成为日本国家认同的一部分。





“这就是他们可能正在尝试的。让鲸鱼肉更受欢迎，让人们更了解它。告诉人们这是我们国家身份的一部分，增加他们的需求，这样捕鲸公司就有希望卖出更多产品。所以我们认为这就是现在的情况。因此，他们最终能否成功是很大的疑问。到目前为止，在我们看来，人们还没有受到此类影响。”





政府数据显示，2021日本的鲸肉年消费总量仅为1000吨，而鸡肉为260万吨，牛肉为127万吨。





在1962年，鲸肉年消费量曾达到23.3万吨。



