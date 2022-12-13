华人社区代表建议澳洲移民安置服务关注临时居民福利

作为社区代表应邀出席的Ronnie王和其他与会代表在会上提出：根据澳大利亚的移民政策中规定，在成为澳洲永久居民的五年内，特定签证人群可以享受政府一些安居服务；但是由于疫情，一部分人错过了这个服务；







另外，她还说，得到临时居留签证的人在登陆澳洲后无法得到多种政府的安居服务，因此也希望移民安居政策上可以对临时签证持有者更为友好。







（本节目为嘉宾观点，不代表本台立场）





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。











