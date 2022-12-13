华人社区代表建议澳洲移民安置服务关注临时居民福利

SBS 普通话电台Other ways to listen 华人社区代表建议澳洲移民安置服务关注临时居民福利Play10:07SBS 普通话电台Other ways to listen Credit: Public DomainGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsDownload (9.26MB)Published 13 December 2022 at 12:05pmBy Lucy ChenSource: SBS 近日，亚裔女工互助会负责人Ronnie王应邀参加澳大利亚移民部长安德鲁·贾尔斯（Andrew Giles）举行的圆桌会议。Published 13 December 2022 at 12:05pmBy Lucy ChenSource: SBS作为社区代表应邀出席的Ronnie王和其他与会代表在会上提出：根据澳大利亚的移民政策中规定，在成为澳洲永久居民的五年内，特定签证人群可以享受政府一些安居服务；但是由于疫情，一部分人错过了这个服务；另外，她还说，得到临时居留签证的人在登陆澳洲后无法得到多种政府的安居服务，因此也希望移民安居政策上可以对临时签证持有者更为友好。（本节目为嘉宾观点，不代表本台立场）SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。ShareLatest podcast episodes【观点】提供灵活工作方式可帮助移民女性就业【安居澳洲】如何正确丢弃硬质大件垃圾？【现场说法】医生临时接管患病婴儿监护权 法院选择临时监护人主要考量哪些因素？SBS早新闻（12月13日）