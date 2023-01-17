SBS“年画”华裔作者 Joy Li：多元澳式年夜饭

2022年农历虎年新年期间，悉尼环形码头海关大楼有“猛虎”出没。这只色彩艳丽的老虎盘踞在SBS专为庆祝农历新年而设置的艺术装置上，令人印象深刻。它出自澳大利亚华裔艺术家 Chris Yee 之手。今年，另一位华裔艺术家 Joy Li 拿起接力棒，挥毫献上2023年SBS农历新年主题画。





Joy 来自中国移民家庭，从小就和SBS有着不解之缘。她说，一提到SBS，她就会想起爸爸妈妈。





“因为他们说普通话，他们开车上班或者送我去学校的时候，就会打开SBS广播收听普通话节目。” Joy 说，“我感觉我的父母能以真阳的方式，融入到澳大利亚。”



Credit: Supplied by Joy Li 对 Joy 来说，她和家人一起庆祝农历新年享用丰盛的年夜饭的经历是她艺术创作的灵感之一。





“通常我们会在除夕夜一起吃年夜饭。我们至少会做十道菜……一定会有清蒸的整条鱼。”





于是，在她创作的2023年SBS农历新年主题图上，身着亚洲传统服饰的朋友们齐聚一堂，分享节庆美食。而清蒸鱼也是菜式之一。



Credit: Joy Li “我希望它给人的感觉是，你带着来自你文化的一道菜去参加一场派对，和大家一起分享。就像是一个社区。用这种方式告诉大家，任何人都欢迎加入。” Joy说。





除了美食，Joy 的作品中还充满了其他亚洲元素。多种亚洲语言的祝福语、中国的红包、韩国的福囊，以及在越南文化中具有美好寓意的西瓜。





Joy 说，包容和多元是她希望表达的主体，“我希望的是不管看到的人来自哪个[亚洲]文化，都能在画中看到他们熟悉的东西。”





去年的SBS农历新年主题画作者 Chris Yee 同样是华裔背景，他的家族在他出生前从斐济移民到澳大利亚。



Chris Yee and family Credit: Supplied by Chris Yee 他说，每到农历新年他都会接到邀约，请他创作有关农历新年的画作。这让他觉得自己成了澳大利亚农历新年版的麦可·布雷（经典圣诞歌曲演唱者）。





Chris 说，他非常喜爱 Joy 今年的作品。





“对澳大利亚的亚裔社区和他们的经历来说，[农历春节]当然是我们共同拥有的经历，但也有很多微妙的不同之处。我很喜欢你（Joy）在作品中也反映了这一点。”





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



