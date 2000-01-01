Voice Referendum

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“原住民之声”入宪公投在即，你是不是仍对其迷惑不解？
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钓鲨鱼、生吃绿蚂蚁、养小鳄鱼——我在北领地原住民社区住了一年
08:24
【观点】原住民之声之我见：华人为什么要关心这个话题？
澳大利亚总理警告：原住民之声公投没有第二次机会
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“原住民之声”入宪公投在即 你是不是仍对其迷惑不解？
关于原住民议会之声公投 前原住民事务部长相信达顿最终会让步
27:40
【正在行动】退党、辞职、跨党派 您如何看待“原住民之声”引发的风波？
自由党议员“原住民之声”发言人朱利安· 利瑟辞去前座议员职务
外界猜测纷纷 自由党或将在本周透露对原住民议会之声的立场
南澳州率先通过立法引入原住民之声 州长称这是最强有力的尊重
与原住民和托雷斯海峡岛民签订的条约意味着什么？
联盟党要求工党在原住民议会之声公投前明确原住民定义
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