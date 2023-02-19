59岁澳大利亚游客被鲨鱼袭击致死

据法新社报道，本周日，在法属太平洋领地新喀里多尼亚（French Pacific territory of New Caledonia）的一处拥挤的海滩附近，一名59岁的澳大利亚游客被一条鲨鱼袭击死亡。





当局说，该名男子在距离首都努美阿海滩约150米（500英尺）的浮桥附近游泳时，被鲨鱼袭击，鲨鱼撕咬了他几口。





当地检察官杜巴斯（Yves Dupas）告诉法新社，这名男子的腿部和双臂都有严重的咬伤。





尽管他接受了心肺复苏，但依旧当场死亡。 努美阿市长拉加德（Sonia Lagarde）下令关闭了该地区的大部分海滩，并在附近水域捕捉虎鲨和公牛鲨。





警方表示，已部署无人机追踪它们，并在夜幕降临暂停行动前看到了两条鲨鱼。检察官说，调查将使人们进一步了解这次袭击的情况。该袭击发生在救生员看守的区域内。





上个月，一名49岁的游泳者被鲨鱼严重伤害，也是在Chateau-Royal海滩附近。





新喀里多尼亚位于瓦努阿图以南，澳大利亚以东1200公里。根据佛罗里达自然历史博物馆（Florida Museum of Natural History）的统计数据，该地的鲨鱼袭击事件总数在世界排名第13位。





该博物馆自1958年以来一直对全世界的鲨鱼袭击事件进行统计。





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