澳航推50澳元航班折扣券以示道歉 工会批其为一场“噱头”

澳大利亚航空（（Qantas，以下简称澳航）公司宣布将为乘客提供50澳元的航班折扣券，作为对乘客的补偿，运输工人工会（Transport Workers' Union）对此进行批评。





此前，这家澳大利亚最大的航空公司因航班延误和取消，以及行李处理不当而遭到大量投诉。





运输工人工会全国秘书迈克尔·凯恩（Michael Kaine）称这些代金券是一场“噱头”，他批评该航空公司违法解雇了至少1600名行李搬运工，导致了最近澳航一些乘客面临的混乱局面。





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在新冠疫情封锁期间，澳航解雇了这些员工，并将服务外包给承包商，联邦法院裁定这一决定违法。





澳航此前誓言要对这一决定提起上诉。



Transport Workers' Union national secretary Michael Kaine said Qantas' $50 apology vouchers for poor performance were a "stunt". Source: AAP “澳大利亚人看穿了这一噱头。由于航班取消和延误，以及行李丢失，数千名乘客在呼叫中心排队等候数小时，他们不想再浪费时间去兑换代金券，让自己陷入同样的混乱，”凯恩在周日的一份声明中表示。





SBS新闻已联系澳航，请求其就此置评。





早些时候，澳航首席执行官艾伦·乔伊斯（Alan Joyce）承认，这家国家航空公司最近受到了“运营挑战”的困扰，乘客在全国各地的机场排队等候数小时。





这家航空公司正在推出代金券和飞行常客福利，包括贵宾室邀请和奖励座位，希望以此赢回乘客。





为了恢复新冠大流行前的服务，澳航额外雇佣了1500名员工，并调整了航班时间表，以期帮助改善乘客旅行体验。





在向公司数百万“旅行常客”发送的视频和电子邮件中，乔伊斯表示，重返天空并非一帆风顺。



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“在过去的几个月里，你们中有太多的人经历航班延误、航班取消、行李放错地方。这是有原因的，但当这涉及你对澳航的期望时，它做得还不够好。”





“我代表这家国家航空公司向你们道歉，并向你们保证，我们在努力工作、力图恢复最佳状态。”





乔伊斯表示，该航空公司一直在努力，希望看到对客户服务的持续改善。





“虽然我们无法控制的因素会对行程产生影响，比如天气等，但我们希望情况每周都能不断改善。”





汤姆·卡内蒂（om Canetti）补充报道。



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