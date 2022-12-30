维州受洪水影响地区发现一流行性乙脑病例

一名来自受洪水影响地区的维多利亚居民被诊断出患有流行性乙型脑炎。





这是本季度在维州发现的第一起病例。





感染者是维州北部Campaspe地方政府区域的居民，当局没有公布有关其病情的具体细节。





近几个月来，坎帕斯佩地方政府区域受到洪水的严重影响，墨累河沿岸的Echuca和Rochester等城镇遭受洪水重创。





流行性乙型脑炎系蚊媒传播，感染者大多数不会出现任何症状，但约有1%的感染者会发展成重症。





症状可能包括意识模糊、头痛、呕吐、癫痫发作、迷失方向，并可能导致神经系统损伤或死亡。



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与此同时，澳大利亚四个州的社区处于高度警戒状态，强降雨预计将造成危险的洪水状况。





周五，新州远郊布罗肯山附近的Menindee低洼地区的居民被敦促撤离，预计洪峰将高于1976年的历史最高水平。





附近的Louth、Tilpa和Wilcannia等城镇也发布了观察和行动警告。





维州方面，维州东部大部分地区都发布了严重的雷暴警告，从南部的Sale一直延伸至与新州交界处，最西至Shepparton。





周五下午，维州Falls Creek附近的Omeo，在短短30分钟内录得25毫米的雨量。





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