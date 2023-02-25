澳大利亚将向乌克兰增派军事装备并扩大对俄罗斯制裁

要点：
- 在俄罗斯全面入侵乌克兰一周年之际，澳大利亚宣布将向乌克兰增派军事装备；
- 澳大利亚将会扩大对俄罗斯的制裁；
- 澳大利亚为乌克兰战争提供的援助金额已超过 5 亿澳元。
俄乌战争一周年之际，澳大利亚宣布将派出无人侦察机，以支持乌克兰的战争努力，并对与俄罗斯有联系的官员和实体实施新的制裁。
而联盟党敦促政府与其它 67 个国家一起，重建澳大利亚在基辅的大使馆，并维持在2022年5月联邦选举前为乌克兰公民开设的“慷慨”签证途径。
澳大利亚政府对乌克兰的最新军事援助计划，包括价值约 3300 万澳元的无人侦察机，为乌克兰部队提供战场鸟瞰图。
多达 70 名澳大利亚国防军人员在英国与伙伴国一同培训乌克兰新兵。周五的战争一周年纪念日适逢是首批约 200 名士兵从军事训练课程毕业的日子。
Vasyl Myroshnychenko has declared his country will fight for "as long as it takes" to expel Russian forces, one year on from Moscow's latest invasion. Source: AAP / Mick Tsikas
澳大利亚国防部长马尔斯（Richard Marles）表示，无人侦察机将为乌克兰军队提供额外的“战场情报、监视和侦察能力”，以击退“俄罗斯无端的侵略”。
“澳大利亚将与乌克兰站在一起，只要它需要……”他说，“（新兵）带着技能和知识离开，这些技能和知识将在他们与俄罗斯作战时拯救生命。”
澳大利亚已向前线派出了 100 多辆装甲车，以及一系列弹药和军事技术，2月23日周四晚上的声明是对基辅一再请求提供更多援助的回应。
Penny Wong (centre) and Defence Minister Richard Marles (second from right) during a visit to Salisbury Plain in Wiltshire, where Australian Armed Forces are supporting the UK-led training of Ukrainian recruits. Credit: Ben Birchall/PA/Alamy
在俄罗斯吞并克里米亚后，澳大利亚于 2014 年首次对俄罗斯官员实施制裁。去年 2 月，俄罗斯全面入侵乌克兰后，澳大利亚再大幅度扩大制裁范围。
澳大利亚外长黄英贤（ Penny Wong） 透露，另外 90 人和 40 个实体也将成为制裁目标。这意味着自 2022 年初以来，澳大利亚已实施与俄罗斯有关的个人和实体的制裁超过1000项，这是澳大利亚历史上最大的制裁行动。
黄英贤说：“澳大利亚是针对在俄罗斯政府中帮助延长和资助这场战争的人，以及为这场战争辩护散播谣言的人。”
“澳大利亚对俄罗斯实施了至今最大程度的制裁。这反映我们对乌克兰人民，以及维护主权和领土完整这些基本原则的支持。”
反对党联盟党在周五早上发表声明，呼吁继续开放与维持为乌克兰人而设的“慷慨和简便”的签证途径，并表示超过 9000 个签证已获批。
Friday marks the one-year anniversary of Russia's latest invasion. Source: Getty / Anadolu Agency/Anadolu Agency
声明中说：“俄罗斯入侵的周年纪念日对乌克兰人来说是艰难的一天。我们和他们一样悲痛，特别是那些每天都为家乡亲人而担心的澳大利亚人。”
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