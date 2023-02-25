澳大利亚将向乌克兰增派军事装备并扩大对俄罗斯制裁

要点： 在俄罗斯全面入侵乌克兰一周年之际，澳大利亚宣布将向乌克兰增派军事装备；

澳大利亚将会扩大对俄罗斯的制裁；

澳大利亚为乌克兰战争提供的援助金额已超过 5 亿澳元。

俄乌战争一周年之际，澳大利亚宣布将派出无人侦察机，以支持乌克兰的战争努力，并对与俄罗斯有联系的官员和实体实施新的制裁。





而联盟党敦促政府与其它 67 个国家一起，重建澳大利亚在基辅的大使馆，并维持在2022年5月联邦选举前为乌克兰公民开设的“慷慨”签证途径。





澳大利亚政府对乌克兰的最新军事援助计划，包括价值约 3300 万澳元的无人侦察机，为乌克兰部队提供战场鸟瞰图。



Vasyl Myroshnychenko has declared his country will fight for "as long as it takes" to expel Russian forces, one year on from Moscow's latest invasion. Source: AAP / Mick Tsikas 多达 70 名澳大利亚国防军人员在英国与伙伴国一同培训乌克兰新兵。周五的战争一周年纪念日适逢是首批约 200 名士兵从军事训练课程毕业的日子。





澳大利亚国防部长马尔斯（Richard Marles）表示，无人侦察机将为乌克兰军队提供额外的“战场情报、监视和侦察能力”，以击退“俄罗斯无端的侵略”。





“澳大利亚将与乌克兰站在一起，只要它需要……”他说，“（新兵）带着技能和知识离开，这些技能和知识将在他们与俄罗斯作战时拯救生命。”



Penny Wong (centre) and Defence Minister Richard Marles (second from right) during a visit to Salisbury Plain in Wiltshire, where Australian Armed Forces are supporting the UK-led training of Ukrainian recruits. Credit: Ben Birchall/PA/Alamy 澳大利亚已向前线派出了 100 多辆装甲车，以及一系列弹药和军事技术，2月23日周四晚上的声明是对基辅一再请求提供更多援助的回应。





在俄罗斯吞并克里米亚后，澳大利亚于 2014 年首次对俄罗斯官员实施制裁。去年 2 月，俄罗斯全面入侵乌克兰后，澳大利亚再大幅度扩大制裁范围。





澳大利亚外长黄英贤（ Penny Wong） 透露，另外 90 人和 40 个实体也将成为制裁目标。这意味着自 2022 年初以来，澳大利亚已实施与俄罗斯有关的个人和实体的制裁超过1000项，这是澳大利亚历史上最大的制裁行动。



黄英贤说：“澳大利亚是针对在俄罗斯政府中帮助延长和资助这场战争的人，以及为这场战争辩护散播谣言的人。”





“澳大利亚对俄罗斯实施了至今最大程度的制裁。这反映我们对乌克兰人民，以及维护主权和领土完整这些基本原则的支持。”



Friday marks the one-year anniversary of Russia's latest invasion. Source: Getty / Anadolu Agency/Anadolu Agency 反对党联盟党在周五早上发表声明，呼吁继续开放与维持为乌克兰人而设的“慷慨和简便”的签证途径，并表示超过 9000 个签证已获批。





声明中说：“俄罗斯入侵的周年纪念日对乌克兰人来说是艰难的一天。我们和他们一样悲痛，特别是那些每天都为家乡亲人而担心的澳大利亚人。”





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