屠宰场泄露视频画面呼吁人们关注饲养猪福利

一段屠宰场内的视频显示，屠宰场内的猪在被杀之前似乎在尖叫。澳大利亚猪肉养殖者最高机构将审查调查该令人震惊的视频。





这段录像由农场透明度项目（Farm Transparency Project）提供。据称，由活动人士于在2023年初在三个屠宰场内拍摄。活动人士称，他们在墨尔本西部的拉弗顿（Laverton）和维多利亚州东北部的贝纳拉（Benalla）的工厂内安装了隐藏的摄像头。





视频画面显示，动物被绑在密闭的空间里剧烈喘息着。据称这是因为它们被暴露在高浓度的二氧化碳中，让它们在死亡前就失去了知觉，被称为“击晕”（stunning）。



活动人士称，他们在墨尔本西部的拉弗顿（Laverton）和维多利亚州东北部的贝纳拉（Benalla）的工厂内安装了隐藏的摄像头。AAP Image/Supplied by Farm Transparency Project 根据澳大利亚法律，猪在死前必须被击晕，确保动物不会感到疼痛。而让动物暴露在二氧化碳中，活通过电流击晕它们的头部是唯二合法的击晕方式。





活动家克里斯·德尔福斯（Chris Delforce）表示对这段录像负责，并说这是他见过的最可怕的事情。他认为：“将这种做法标榜为人道，是严重的欺骗行为。”





澳大利亚猪肉组织（Australian Pork）表示，农民使用的方法得到了经过同行评议的动物福利科学研究的支持，该组织正在寻求完整的记录，以便审查该录像。





该组织在一份声明中说：“整个澳大利亚猪肉行业都非常重视我们动物一生的福利。“





皇家防止虐待动物协会（RSPCA）首席执行官穆塞尔（Richard Mussell）表示，该组织对使用二氧化碳气体“击晕”猪的做法表示关注。





他说，虽然使用气体而不是电流意味着动物可以在较少的处理和压力下被击晕，但动物福利问题仍然存在。包括它们是否仍然感到疼痛，而且一些猪不会立即失去意识。





穆塞尔表示，澳大利亚每年有550多万头猪被屠宰，行业应改善屠宰猪的福利。





农场透明度项目希望维多利亚州对二氧化碳击晕进行调查，并禁止这一方式。





澳大利亚肉类工业委员会（The Australian Meat Industry Council）不愿对这段录像发表评论。



农场透明度项目希望维多利亚州对二氧化碳击晕进行调查，并禁止这一方式。AAP Image/Supplied by Farm Transparency Project 该组织在一份声明中表示：“非法获得的这种性质的视频本质上是有偏见的，并未基于与牲畜加工的复杂性有关的背景，并且只向媒体发布以推动议程。”





借此视频，澳大利亚绿党呼吁加紧呼吁成立一个独立的动物福利办公室，并制定更强有力的法律，加大执法力度。





维多利亚州农业部长盖尔·蒂尔尼（Gayle Tierney）表示，政府支持任何能减少猪在屠宰前痛苦的改善措施，制定新的国家级屠宰猪福利标准是一个优先事项。





联邦农业部长默里·瓦特（Murray Watt）将这些图像描述为令人痛心，并表示政府正在逐步取消活羊出口，制定新的动物福利战略，并设立一个新的动物福利总督察。





“据我所知，维多利亚州的监管机构正在仔细审查这些视频，并积极进行进一步调查。”瓦特在一份声明中说。





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