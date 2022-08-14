代理总理马尔斯：改善与中国的关系是可能的

澳大利亚代理总理理查德·马尔斯（Richard Marles）强调，尽管台湾问题导致了区域局势紧张，但改善与中国的关系是可能的。





马尔斯呼吁缓和台湾海峡局势。此前，中国进行了数次军事演习，以回应美国议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）本月早些时候访问台湾。





中国表示，军事演习已经完成。马尔斯告诉天空新闻，澳大利亚正在寻求稳定与中国的关系。





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他说：“我们承认中国是我们的贸易伙伴，我们重视与中国建立富有成效的关系，与此同时，未来会有挑战。我们确实希望看到这种关系处于一个更好的位置，但我们将继续申明我们的国家利益，我们将看看在这条道路上能走多远。”





马尔斯表示，一旦台湾局势缓和，世界将“松一口气”。





他说，他认为国际社会希望台湾海峡恢复平静。





“从澳大利亚的角度来看，我们一直在呼吁缓和局势。我们的立场是不希望看到台湾海峡两岸的现状发生任何单方面的改变。因此，我们必须回到那种正常的、和平的行为方式。我认为，如果我们能达到这一点，世界将会松一口气。”



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