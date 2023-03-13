一个澳大利亚人拥有超5亿澳元的养老金 这是如何成为现实的？

要点 关于5.44亿澳元的巨额养老金拥有者的身份疑问不断涌现；

总理安东尼·阿尔巴尼斯、吉娜·莱茵哈特和迪克·史密斯都都发表了相关看法；

但是，养老金怎么可能有这么多钱？一些专家给出解释。

矿业巨头吉娜·莱茵哈特 (Gina Rinehart) 说不是她。





企业家迪克·史密斯 (Dick Smith) 也将自己排除在外。





但是，关于这名拥有超过5.44亿澳元的巨额养老基金的澳大利亚人，他的身份仍然是个谜。





这个数字是根据澳大利亚养老金基金协会（ASFA）得出的，该协会利用澳大利亚税收数据来筛查有多少自我管理的养老金账户（SMSF）有大量余额。



吉娜·莱因哈特和迪克·史密斯都宣称他们不是5.44亿澳元的巨额养老金持有者。 Source: AAP 在去年的一份报告中，ASFA确定了27个SMSF在2019财年各自持有超过1亿澳元的养老金资产。其中，包括唯一一个拥有5.44亿澳元的巨额养老金账户。





政府计划从2025年7月起将300万澳元以上的养老金余额的税率从15%提高到30%。在围绕该计划的辩论中，这些数据再次出现。





社交媒体上充斥着关于神秘的大型账户所有者可能是谁的笑话——莱茵哈特女士和史密斯都向媒体否认，表示不是他们。





甚至总理安东尼·阿尔巴尼斯 (Anthony Albanese) 也参与其中，开玩笑说反对党领袖彼得·达顿 (Peter Dutton) 可能知道该神秘人的身份。





阿尔巴尼斯周一告诉议会：“那个澳大利亚人——他可能知道是谁——他的养老金账户中有超过4亿澳元。”





悉尼大学金融学教授苏珊·索普 (Susan Thorp) 表示，如果神秘账户持有人的身份被泄露，那将是 “严重侵犯隐私”的行为。



她告诉SBS新闻：“我很惊讶他们竟然识别出了这个单一账户。”





那么，一个人是如何设法积累这样的金额呢？





索普教授说，例如，要在50年内达到5.44亿澳元的总额，以每年约为8％的利率计算，就必须每年缴纳约100万澳元。





她说：“根据现行的支付限制和转账的规定，这实际上是不可能的，但规则并不总是相同的。”





“过去曾有过人们能够缴纳大笔款项，然后转账或者转入基金账户的情况。”





在2006年之前，澳大利亚人可以向他们的养老金账户无限量转账，当时只对可以免税提取的金额做出了限制，即所谓的合理福利限额。





那一年，当时的自由党总理约翰·霍华德 (John Howard) 和时任财政部长彼得·科斯特洛 (Peter Costello)对人们可以存入养老金账户的资金款项施加了限制。



格拉坦研究所的经济政策项目主任布伦丹·科茨 (Brendan Coates) 将该体系描述为某些人提供了 一个“任意球”。





他说：“霍华德政府取消了对大多数人的任何养老金提取的征税，取而代之的是，我们对你可以向养老金账户存入的金额实行了限制。”





“但是对于那些已经投入了大量资金的人来说，他们确实获得了任意球。





“这可能是我过去三十年来见过的最令人震惊的税收变化。”





他说，这位神秘的养老金大户可能在2006年之前就将企业盈利或企业出售的收益存入他们的养老金账户--而且从那时起就一直在积累。





他说：“这意味着，如果你在此之前缴纳了大笔款项——我想到尤其是有人将企业置于养老金账户的例子——那么随着时间的推移，这些金额将呈指数级增长，并带来复利回报。”



在2016年之前，这位神秘人士也可能没有为其巨额的养老金余额缴税，时任总理斯科特-莫里森(Scott Morrison)引入了转账金额上限，对那些养老金金额超过160万澳元的人征收15%的税率。





"尽管当时可能不值5亿澳元，但肯定是数千和数亿澳元，"科茨坦言。





经济学家克里斯·理查森（Chris Richardson）还推测，根据先前的政策，也可能有人能够以大笔金额出售企业并将其转入养老金。





理查森说：“你知道，我们的养老金政策从一开始就很糟糕，从前总理保罗·基廷 (Paul Keating) 引入养老金政策以来，它们对贫穷的澳大利亚人太过强硬，对富裕的澳大利亚人而言也太慷慨了。”





“但是，如果人们利用了这一点，我真的不会感到兴奋。很长一段时间以来，政府双方都错了。





“如果这些是规则，那就是规则。”







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