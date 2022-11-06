25岁台湾男子在乌克兰战斗中丧生

一名为乌克兰军队作战的25岁台湾男子在战斗中丧生。





据“台湾中时电子报”报道，25岁的台湾男子曾圣光于6月前往乌克兰，加入乌克兰志愿军，后在卢甘斯克州作战时因失血过多身亡。





乌克兰外交部表示，来自50多个不同国家和地区的两万多名志愿者加入乌克兰国际志愿军，其中大多是武装部队的退伍军人。曾圣光就曾有在台湾军队的经验。





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曾圣光是台湾原住民阿美族人，是10名加入乌克兰国际志愿军的台湾士兵中首位战死的人。





乌克兰议员梅列日科向曾圣光表示敬意，他说："乌克兰人和台湾人以自由的名义牺牲了自己的生命。这就是为什么它对我们乌克兰人有非常深刻的象征意义"。





与此同时，据澳大利亚外交贸易部消息，一名澳籍男子在乌克兰死亡。





凯尔达尔（Trevor Kjeldal）来自布里斯班的家人在一份声明中证实了他死亡的消息。





他的一位家人表示，凯尔达尔是其家庭中非常值得珍惜和珍爱的成员。对他的离去，家人的悲痛之情无法估量。





他们还表示要感谢外交贸易部一直以来对凯尔达尔回家的帮助。





总理阿尔巴尼斯称，该男子之死是一个悲剧性的消息。





“我向这位先生的家人和朋友表示哀悼，这是个悲剧性的消息。我提醒人们，外交贸易部建议人们不要前往乌克兰，那是一个危险的地方。但我对这位先生的家人和朋友表示同情。”





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