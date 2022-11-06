25岁台湾男子在乌克兰战斗中丧生

与此同时，据澳大利亚外交贸易部消息，一名澳籍男子在乌克兰死亡。

Russia Ukraine War

Oleg Kotenko, the Commissioner for Issues of Missing Persons under Special Circumstances uses his smartphone to film the unidentified graves of civilians and Ukrainian soldiers in the recently retaken area of Izium, Ukraine, Thursday, Sept. 15, 2022 who had been killed by Russian forces near the beginning of the war. Source: AP / Evgeniy Maloletka/AP/AAP Image

一名为乌克兰军队作战的25岁台湾男子在战斗中丧生。

据“台湾中时电子报”报道，25岁的台湾男子曾圣光于6月前往乌克兰，加入乌克兰志愿军，后在卢甘斯克州作战时因失血过多身亡。

乌克兰外交部表示，来自50多个不同国家和地区的两万多名志愿者加入乌克兰国际志愿军，其中大多是武装部队的退伍军人。曾圣光就曾有在台湾军队的经验。

Advertisement
曾圣光是台湾原住民阿美族人，是10名加入乌克兰国际志愿军的台湾士兵中首位战死的人。

乌克兰议员梅列日科向曾圣光表示敬意，他说："乌克兰人和台湾人以自由的名义牺牲了自己的生命。这就是为什么它对我们乌克兰人有非常深刻的象征意义"。

与此同时，据澳大利亚外交贸易部消息，一名澳籍男子在乌克兰死亡。

凯尔达尔（Trevor Kjeldal）来自布里斯班的家人在一份声明中证实了他死亡的消息。

他的一位家人表示，凯尔达尔是其家庭中非常值得珍惜和珍爱的成员。对他的离去，家人的悲痛之情无法估量。

他们还表示要感谢外交贸易部一直以来对凯尔达尔回家的帮助。

总理阿尔巴尼斯称，该男子之死是一个悲剧性的消息。

“我向这位先生的家人和朋友表示哀悼，这是个悲剧性的消息。我提醒人们，外交贸易部建议人们不要前往乌克兰，那是一个危险的地方。但我对这位先生的家人和朋友表示同情。”

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在
Facebook
Twitter 
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

德国总理朔尔茨与中国国务院总理李克强会面

前美国军方飞行员在从中国返澳后被捕

新州部分地区今日将受重度洪水影响

分享
Published 6 November 2022 at 11:00am
Source: SBS