包括重罪犯在内的移民被拘留者获释到社区 联邦政府做出回应

要点 在高等法院裁定无限期移民拘留违法后，新的紧急状态法正在被迅速制定；

由于这一决定，一些罪犯被释放到澳大利亚社区；

新规如获实施，一些被释放的罪犯必须穿戴电子脚镣并遵守宵禁。

根据联邦政府正在迅速推进的新的紧急状态法，从无限期移民拘留中释放的重罪犯人需佩戴电子脚镣并遵守严格的宵禁。





在高等法院认定无限期拘留违法后，包括三名杀人犯和多名性犯罪者在内的罪犯被释放到澳大利亚社区。反对党一直在推动政府应对这些罪犯带来的潜在威胁。





内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）将推出一系列严格的新签证条件，作为政府对这一裁决的回应。





这将使联邦政府能够对上周释放的83名被拘留者采取佩戴电子脚镣和宵禁的措施。





这也首次意味着违反签证条件的人可能被处以包括监禁在内的刑事制裁。





奥尼尔周四对记者表示：“如果我有任何法律权力，我会把这些人一一拘留。”





“其中一些人犯下了恶劣的、令人作呕的罪行。”





“这就是为什么我们的政府正在管理这项法律带来的强制性影响，并尽我们所能来保证社区的安全。”





这些变化预计将于周四提交给议会。





此前，联盟党已表示支持政府对这一问题的法律回应。





参议员杰辛塔·南皮金帕·普莱斯（Jacinta Nampijinpa Price）周四在九号台的《Today》节目中表示：“在现阶段，联盟党还没有收到政府的任何立法草案。我们还不清楚政府打算如何处理这一特殊问题。”





当被问及反对党是否会支持这项立法时，普莱斯说：“绝对会。我们希望支持它，这是肯定的。”





她补充说：“社区、澳大利亚社区是这件事的核心。澳大利亚社区的安全是最重要的。”







上周，高等法院裁定无限期拘留没有其他国家愿意接收的移民违法，迫使政府释放了83名移民。





独立议员Dai Le表示，所有人都对高等法院的裁决感到震惊。





她对九号台表示：“高等法院的裁决让每个人都感到惊讶，但我认为我们需要找到一种方法，确保法律专家聚集在一起，找到一种起草这部法律的方法。这就是我的观点。”





澳大利亚联邦警察局本周向各州和领地的警察通报了这一裁决，并与澳大利亚边境部队联合行动，以协调与获释拘留者相关的工作。





这些获释者已经受到严格的签证条件限制，其中包括告知当局他们的位置、每天报到以及限制在某些行业的工作。





高等法院尚未公布作出此项裁决的理由。





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）将前往旧金山出席亚太经合组织领导人峰会，未来几天将不在澳大利亚。





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