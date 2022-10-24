总理称联邦预算将帮助家庭应对生活成本压力

总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，联邦预算将帮助家庭应对生活成本的压力，而不会增加通货膨胀。





今晚7点30分将公布的预算是工党近十年来的首个联邦预算。





阿尔巴尼斯称，将通过更便宜的托儿服务、更便宜的药品和延长带薪育儿假为父母提供支持。





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他说："这是一个公平的预算，一个处理生活成本压力的预算，同时不对通货膨胀造成压力。这份有针对性的家庭友好预算，也消除了一些长期以来充斥着预算的浪费和欺诈行为。"





9月29日公布的澳大利亚8月通货膨胀率为6.8%，预计12月将达到7.75%的峰值。





与此同时，国家党基础设施发言人布里奇特·麦肯齐指责政府通过联邦预算对澳大利亚乡村及偏远地区展 开"仇杀"。





基础设施部长凯瑟琳·金称，在联邦预算中将取消上届联盟党政府制定的偏远地区补助计划。





澳大利亚国家审计局建议取消 "建设更美好乡镇地区基金"，认为这些决定捍卫的是有利于国家党的选区。





凯瑟琳·金称，将推出两个新项目，以 "透明、更公平和更可持续 "的方式分配资金。





预算将在三年内为这些计划拨款10亿澳元用于新的成长型乡镇地区计划，以及乡镇区域及伙伴关系计划。



